Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После поражения от "Ювентуса" посреди недели команда Гвардиолы предпочла бы сыграть какой-то простой матч в АПЛ с одним из айтсайдеров, но нет. Судьба подготовила для них манчестерское дерби, к которому они, кажется, не готовы.

Смогут ли "горожане" оправиться и выдать классный перформанс против своих соседей по городу?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 15 декабря.

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