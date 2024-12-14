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Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Пеп Гвардиола и его бесконечные проблемы
Getty Images / Global Images Ukraine
После поражения от "Ювентуса" посреди недели команда Гвардиолы предпочла бы сыграть какой-то простой матч в АПЛ с одним из айтсайдеров, но нет. Судьба подготовила для них манчестерское дерби, к которому они, кажется, не готовы.
Смогут ли "горожане" оправиться и выдать классный перформанс против своих соседей по городу?
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 15 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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