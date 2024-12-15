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Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Рубен Аморим против клуба, который хотел его назначить после Пепа

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Летом были активные разговоры о том, что "Сити" уже в поисках тренера, который сможет сменить Пепа Гвардиолу, если тот решит покинуть клуб. И среди основных кандидатов был Рубен Аморим.

Кто же знал, что буквально через несколько месяцев португалец уже будет возглавлять их главных соперников. Насколько удачно Рубен проявит себя конкретно в этом матче?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 15 декабря.

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Английская Премьер-лига. 16-й тур.

15 декабря. 18:30. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу "Манчестер Сіті" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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