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Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Рубен Аморим против клуба, который хотел его назначить после Пепа
Getty Images / Global Images Ukraine
Летом были активные разговоры о том, что "Сити" уже в поисках тренера, который сможет сменить Пепа Гвардиолу, если тот решит покинуть клуб. И среди основных кандидатов был Рубен Аморим.
Кто же знал, что буквально через несколько месяцев португалец уже будет возглавлять их главных соперников. Насколько удачно Рубен проявит себя конкретно в этом матче?
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 15 декабря.
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Английская Премьер-лига. 16-й тур.
15 декабря. 18:30. Манчестер. "Этихад"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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