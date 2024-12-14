Трой Дини о Викторе Дьёкереше: Я не думаю, что он прирожденный завершитель атак

Виктор Дьёкереш является едва ли не самым громким именем этого года: нападающий "Спортинга" демонстрирует бешеную результативность как на клубном, так и на международном уровнях. Футболиста связывают с различными топ-клубами, однако пока игрок еще находится в Лиссабоне. В интервью talkSPORT экс-игрок "Уотфорда" Трой Дини сказал, что швед является очень хорошим нападающим, однако ему точно не стоит переходить в "Арсенал" и "МЮ".

"Вы знаете, что когда вы что-то говорите, то через полгода это будет повторяться. Я искренне считаю, что он хороший футболист, он очень много работает и все такое. Однако, я не думаю, что он прирожденный завершитель атак. И опять же, все собираются побить его голевой рекорд, я это понимаю. Но я не думаю, что он может выиграть Премьер-лигу с этими двумя командами. Это лишь мое мнение, и если бы это было так, его бы уже купили", - заявил Трой Дини.

Отметим, что в 2024 году Виктор Дьёкереш в целом забил 60 голов на клубном и международном уровнях.