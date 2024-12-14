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Челси – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Увидим ли мы украинско-лондонское дерби?
Getty Images / Global Images Ukraine
Егор Ярмолюк наконец-то начинает пользоваться доверием главного тренера и выходит в стартовом составе в двух последних матчах. Однако Михаил Мудрик все еще в поисках доверия со стороны Энцо Марески. Наверное, если мы и увидим какого-нибудь украинца на поле, то это будет полузащитник гостей.
А хотелось бы посмотреть на двоих одновременно. Как бы то ни было, будем следить и надеяться.
Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени в воскресенье, 15 декабря.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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