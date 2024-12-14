Челси – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Егор Ярмолюк наконец-то начинает пользоваться доверием главного тренера и выходит в стартовом составе в двух последних матчах. Однако Михаил Мудрик все еще в поисках доверия со стороны Энцо Марески. Наверное, если мы и увидим какого-нибудь украинца на поле, то это будет полузащитник гостей.

А хотелось бы посмотреть на двоих одновременно. Как бы то ни было, будем следить и надеяться.

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени в воскресенье, 15 декабря.

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