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Челси – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Увидим ли мы украинско-лондонское дерби?

Челси – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Егор Ярмолюк наконец-то начинает пользоваться доверием главного тренера и выходит в стартовом составе в двух последних матчах. Однако Михаил Мудрик все еще в поисках доверия со стороны Энцо Марески. Наверное, если мы и увидим какого-нибудь украинца на поле, то это будет полузащитник гостей.

А хотелось бы посмотреть на двоих одновременно. Как бы то ни было, будем следить и надеяться.

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени в воскресенье, 15 декабря.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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