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Саутгемптон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Анге Постекоглу теряет терпение и контроль?

Саутгемптон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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После ничьей против "Рейнджерс" в матче Лиги Европы на этой неделе наставник "Тоттенхэма" выступил с сокрушительной критикой собственной команды, в частности, прошелся по Тимо Вернеру.

В пятницу он добавил, что устал от поиска оправданий для футболистов и хочет увидеть от них характер и реальный ответ на неудачные результаты. Смогут ли они показать себя с лучшей стороны в матче против аутсайдера?

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени в воскресенье, 15 декабря.

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Английская Премьер-лига. 16-й тур.

15 декабря. 21:00. Саутгемптон. "Сент-Меррис"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Саутгемптон" — "Тоттенхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Саутгемптон Анге Постекоглу смотреть футбол онлайн Расселл Мартин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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