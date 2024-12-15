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Саутгемптон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Анге Постекоглу теряет терпение и контроль?
Getty Images / Global Images Ukraine
После ничьей против "Рейнджерс" в матче Лиги Европы на этой неделе наставник "Тоттенхэма" выступил с сокрушительной критикой собственной команды, в частности, прошелся по Тимо Вернеру.
В пятницу он добавил, что устал от поиска оправданий для футболистов и хочет увидеть от них характер и реальный ответ на неудачные результаты. Смогут ли они показать себя с лучшей стороны в матче против аутсайдера?
Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени в воскресенье, 15 декабря.
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Английская Премьер-лига. 16-й тур.
15 декабря. 21:00. Саутгемптон. "Сент-Меррис"
Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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