Саутгемптон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После ничьей против "Рейнджерс" в матче Лиги Европы на этой неделе наставник "Тоттенхэма" выступил с сокрушительной критикой собственной команды, в частности, прошелся по Тимо Вернеру.

В пятницу он добавил, что устал от поиска оправданий для футболистов и хочет увидеть от них характер и реальный ответ на неудачные результаты. Смогут ли они показать себя с лучшей стороны в матче против аутсайдера?

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени в воскресенье, 15 декабря.

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Английская Премьер-лига. 16-й тур.

15 декабря. 21:00. Саутгемптон. "Сент-Меррис"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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