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Ливерпуль на 17-й минуте в матче против Фулхэма остался в меньшинстве ещё и проигрывая
Третья карточка в карьере защитника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Ливерпуль" на 17-й минуте в матче против "Фулхэма" остался в меньшинстве.
Защитник Эндрю Робертсон получил прямую красную карточку. Футболисты "Фулхэма" сделали передачу в штрафную, куда вбегал Харри Уилсон.
Робертсон ошибся и сбил полузащитника "Фулхэма". Судья показал шотландцу красную карточку.
После просмотра видеоарбитров решение осталось в силе, и шотландский защитник ушёл с поля.
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"Ливерпуль" также проигрывал к этому моменту. На 11-й минуте гол в ворота "мерсисайдцев" забил Перейра.
Это третья красная карточка Робертсона в его карьере и вторая за "Ливерпуль".
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