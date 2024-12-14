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Ливерпуль на 17-й минуте в матче против Фулхэма остался в меньшинстве ещё и проигрывая

Англия

Третья карточка в карьере защитника

Ливерпуль на 17-й минуте в матче против Фулхэма остался в меньшинстве ещё и проигрывая

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Английский "Ливерпуль" на 17-й минуте в матче против "Фулхэма" остался в меньшинстве.

Защитник Эндрю Робертсон получил прямую красную карточку. Футболисты "Фулхэма" сделали передачу в штрафную, куда вбегал Харри Уилсон.

Робертсон ошибся и сбил полузащитника "Фулхэма". Судья показал шотландцу красную карточку.

После просмотра видеоарбитров решение осталось в силе, и шотландский защитник ушёл с поля.

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"Ливерпуль" также проигрывал к этому моменту. На 11-й минуте гол в ворота "мерсисайдцев" забил Перейра.

Это третья красная карточка Робертсона в его карьере и вторая за "Ливерпуль".

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