АПЛ. Жестокое наказание от сорок для ван Нистелроя и вторая победа Ипсвича

АПЛ, 16-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

"Ньюкасл" – "Лестер" 4:0

Голы: Мерфи (30, 60), Гимараес (47), Исак (50)

"Ньюкасл": Дубравка — Ливраменто (Триппьер, 65), Шер, Берн, Холл — Тонали, Гимараес (Лонгстафф, 65), Жоэлитнон — Мерфи (Барнс, 65), Исак (Осула, 73), Гордон (Уиллок, 81)

"Лестер": Хермансен (Уорд, 46) — Джастин, Коуди, Вестергор, Кристиансен — Скипп, Чоудри (Околи, 59) — Макетир, Эль-Каннус (Де Кордова-Рид, 83), Мавидиди (Буонанотте, 59) — Варди (Дака, 59)

Предупреждения: Мерфи (35), Гимараес (39), Жоэлинтон (71) — Скипп (20), Вестергор (90+2)

Многообещающее начало Руда ван Нистелроя во главе "Лестера" разбилось в городе на Тайне. Приезд "лис" в "Ньюкасл" с самого начала выглядел как битва очевидного фаворита и аутсайдера, но такой разницы в классе обеих команд мы точно не ожидали.

С первых минут "сороки" забрали мяч и начали давить на ворота бедного Германсена. Удары от Гордона, Исака, Мерфи, Гимараэса. Со всем героически справлялся голкипер и казалось, что сегодня просто его день и он сможет потянуть буквально все. Однако с классным ударом от Мерфи после розыгрыша углового он не справился.

Домашняя заготовка от команды Эдди Гау, Гордон после розыгрыша углового забежал в штрафную площадку отдал на центр и там набежал Джейкоб Мерфи и ударом в касание точно в нижний угол ворот открыл счет. Гол напрашивался и даже после него хозяева не успокоились.

Еще несколько очень острых ударов, в частности от Исака после выхода на свидание с Германесном, но нет, не получается. В перерыве голкипера "лис" сменили. Похоже, у него какое-то повреждение и на второй тайм уже вышел Уорд. Вот тогда "сорок" и прорвало. Подача со штрафного на дальнюю штангу, скидка от Льюиса Холла и легкий гол для Бруну Гимараэса. Через несколько мгновений уже с игры забивают "сороки": Гордон отдал на Голла, который забежал в штрафную и прострелил, не без помощи рикошета круглый прилетел от удар Исаку, который без проблем решил эпизод.

И мы ничего не пишем о "Лестере" и их атаках. Почему? Потому что их просто не было. Это было просто ультимативное уничтожение команды ван Нистелроя. На 60-й минуте очередная атака и свободный фланг Мерфи, его передачей находит Исак и тот пробивает сильно и точно между ног Уорда пролетел круглый. 4:0.

На этом матч фактически был завершен. Хозяева еще пытались красиво забить больше, но не получилось, а гости не могли как-то на это все ответить. Вот такая пощечина всему "Лестеру". Это было действительно ужасно в их исполнении. А "Сороки" были прекрасными, заслуженная победа.

АПЛ, 16-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Вулверхэмптон" – "Ипсвич" 1:2

Голы: Кунья (72) — Доэрти (15, автогол), Тейлор (90+4)

"Вулверхэмптон": Джонстон — Семеду, Буэно, Тоти — Доэрти (Гедеш, 64), Андре (Дойл, 46), Лемина, Аит-Нури — Белльгар (Хван, 73), Кунья — Ларсен

"Ипсвич": Мурич — Кларк, О'Ши, Берджесс, Дэвис — Морси, Каюсте (Кларк, 75) — Бернс (Джонсон (85), Чаплин (Тейлор, 75), Хатчинсон — Дилеп (Аль-Ахамади, 85)

Предупреждения: Аит-Нури (45+1) — Кларк (62)

Возможно, это станет последней каплей для руководства "волков"? Они перед этим проиграли три игры подряд и демонстрировали просто катастрофическую игровую форму. С самого начала сезона у команды все перестало работать. Искать этому оправдание можно долго, но, кажется, что время Гари О'Нила в клубе истекло.

Они принимали у себя дома новичка и главного аутсайдера нового сезона Премьер-лиги "Ипсвич". И по сути не могли никак противостоять команде Кирана Маккенны в течение первых 70 минут. В первом тайме Доэрти случайно оформил автогол, помогши сопернику выйти вперед. А дальше если до конца тайма кто-то и атаковал, то это "трактористы".

Беззубо и бесперспективно выглядели "волки" большую часть матча. Однако все же смогли сравнять счет. После середины второго тайма "Ипсвич" все же больше просел и хотел удержать победный счет. Не удалось, Матеус Кунья за такое сразу наказал.

До конца игры обе команды хотели забить победный и это удалось именно "трактористам". Последним ударом в матче Тейлор вырвал победу для своей команды и получил для нее вторую победу в этом сезоне Премьер-лиги. Для "волков" это очередной позор. Что по Гари О'Нилу?