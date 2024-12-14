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АПЛ. Ливерпуль – Фулхэм 2:2. Энфилд вышел вместо Робертсона

Англия
Обновлено

Эндрю увидел перед собой красный свет на старте поединка, но хозяева все равно провели классный матч

АПЛ. Ливерпуль – Фулхэм 2:2. Энфилд вышел вместо Робертсона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" большую часть поединка играл вдесятером. Многие команды при таком сценарии ушли бы в глухую оборону, но точно не мерсисайдцы; тем более, на "Энфилде", на глазах у родных болельщиков. К слову, трибуны сегодня действительно отработали и за себя, и за того парня Робертсона – неустанно гнали десятерых футболистов "Ливерпуля" вперед.

Эндрю не вошел как следует в матч. Уже на старте Диоп зарядил ему в колено, после чего защитнику мерсисайдцев понадобилась помощь медиков. "Ливерпуль" упустил классный момент (диагональ Трента, навес Гакпо, удар Диаса через себя над воротами), а затем неожиданно пропустил. "Фулхэм" перехватил мяч на своей половине поля, итогом быстрой вертикальной атаки стал навес Робинсона на Перейру – Робертсон на дальней штанге оппонента упустил.

И затем Эндрю самоустранился. Плохо принял мяч, обрезался и был вынужден совершать фол последней надежды на Уилсоне – это красная. "Ливерпулю" понадобилось время, чтобы отойти, адаптироваться, немного перестроиться. В итоге, "красные" продолжали атаковать, но вскрывать оборону в меньшинстве было тяжело. При этом, естественно, "Фулхэму" стало легче контратаковать.

Матч превратился в качели, с моментами как у ворот Лено, так и во владениях Алиссона. На старте второй половины встречи Салах заметил забегание Гакпо на дальней штанге и наградил его отменной подачей – оставалось лишь замкнуть, что Коди и сделал.

"Ливерпуль" зажимал "дачников" в штрафной, однако гол все не приходил, в одном из моментов Собослаи промчал словно поезд, вывел Салаха на удар, но Мо 1+1 не оформил. Зато в ответ разжалась лондонская пружина: Ивоби запустил в штрафную Робинсона, а тот зарядил еще один ассист – Родриго в борьбе довольно аккуратно подсек мяч над Гомесом и Алиссоном.

Правда, "Ливерпуль" не был бы "Ливерпулем", если бы сдался. Слот усилил игру заменами: почти закрутил в девятку Эллиотт, а вот Жота реально сравнял цифры на табло, принял мяч на линии штрафной, обошел защитников и обхитрил Лено. Что за матч!

"Ливерпуль" продолжает возглавлять турнирную таблицу (36 очков, 15 сыгранных матчей, поединок в запасе). "Челси" (2-е место, 31 балл, тоже 15 матчей) играет завтра с "Брентфордом", а "Арсенал" допустил осечку с "Эвертоном" чуть раньше (0:0, 16 матчей, 3 позиция, 30 очков). "Фулхэм" же продолжает дрейфовать в середине таблицы (24 балла).

АПЛ, 16-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

"Ливерпуль" – "Фулхэм" 2:2

Голы: Гакпо (47), Жота (86) – Перейра (11), Родриго (76)

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд (Жота, 79), Гомес, Ван Дейк, Робертсон – Джонс (Куанса, 70), Гравенберх, Собослаи (Эллиотт, 79) – Салах, Диас, Гакпо (Нуньес, 70)

"Фулхэм": Лено – Тете (Кастань, 55), Диоп, Куэнка, Робинсон – Берге, Лукич, Ивоби, Перейра (Смит-Роу, 69), Уилсон (Траоре, 87) – Хименес (Родриго, 68)

Предупреждения: Диас (7), Джонс (57), Нуньес (88) – Диоп (2), Перейра (9), Робинсон (27), Берге (83)

Удаление: Робертсон (17)

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
14.12.2024 в 19:19
Ну так Робертсон червону заслужив, але чому дії Тете не оцінили, коли він відверто підставив підніжку Гомесу... Так Джо був без м'яча, але хіба це дає право збивати гравців? Видно що Ліверпуль трошки підсів Тому до тренерського штабу Слота буде додаткові питання про задіяні гравців! А спокійно міняти гравців можна лише у нападі!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
14.12.2024 в 19:19
Ну так Робертсон червону заслужив, але чому дії Тете не оцінили, коли він відверто підставив підніжку Гомесу... Так Джо був без м'яча, але хіба це дає право збивати гравців? Видно що Ліверпуль трошки підсів Тому до тренерського штабу Слота буде додаткові питання про задіяні гравців! А спокійно міняти гравців можна лише у нападі!
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