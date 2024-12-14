АПЛ. Ливерпуль – Фулхэм 2:2. Энфилд вышел вместо Робертсона

"Ливерпуль" большую часть поединка играл вдесятером. Многие команды при таком сценарии ушли бы в глухую оборону, но точно не мерсисайдцы; тем более, на "Энфилде", на глазах у родных болельщиков. К слову, трибуны сегодня действительно отработали и за себя, и за того парня Робертсона – неустанно гнали десятерых футболистов "Ливерпуля" вперед.

Эндрю не вошел как следует в матч. Уже на старте Диоп зарядил ему в колено, после чего защитнику мерсисайдцев понадобилась помощь медиков. "Ливерпуль" упустил классный момент (диагональ Трента, навес Гакпо, удар Диаса через себя над воротами), а затем неожиданно пропустил. "Фулхэм" перехватил мяч на своей половине поля, итогом быстрой вертикальной атаки стал навес Робинсона на Перейру – Робертсон на дальней штанге оппонента упустил.

AP at Anfield. ???? pic.twitter.com/bUUpU8Ic2j — Fulham Football Club (@FulhamFC) December 14, 2024

И затем Эндрю самоустранился. Плохо принял мяч, обрезался и был вынужден совершать фол последней надежды на Уилсоне – это красная. "Ливерпулю" понадобилось время, чтобы отойти, адаптироваться, немного перестроиться. В итоге, "красные" продолжали атаковать, но вскрывать оборону в меньшинстве было тяжело. При этом, естественно, "Фулхэму" стало легче контратаковать.

Robertson may have gotten a red card but it wouldn’t surprise me if Liverpool went on to beat Fulham ay anfield pic.twitter.com/3GPOZRPyOe — MUFC_Playboy (@MUFC_Playboy) December 14, 2024

Матч превратился в качели, с моментами как у ворот Лено, так и во владениях Алиссона. На старте второй половины встречи Салах заметил забегание Гакпо на дальней штанге и наградил его отменной подачей – оставалось лишь замкнуть, что Коди и сделал.

"Ливерпуль" зажимал "дачников" в штрафной, однако гол все не приходил, в одном из моментов Собослаи промчал словно поезд, вывел Салаха на удар, но Мо 1+1 не оформил. Зато в ответ разжалась лондонская пружина: Ивоби запустил в штрафную Робинсона, а тот зарядил еще один ассист – Родриго в борьбе довольно аккуратно подсек мяч над Гомесом и Алиссоном.

Pushing the league leaders all the way. ????‍????



The lowdown from #LIVFUL. ????️ — Fulham Football Club (@FulhamFC) December 14, 2024

Правда, "Ливерпуль" не был бы "Ливерпулем", если бы сдался. Слот усилил игру заменами: почти закрутил в девятку Эллиотт, а вот Жота реально сравнял цифры на табло, принял мяч на линии штрафной, обошел защитников и обхитрил Лено. Что за матч!

"Ливерпуль" продолжает возглавлять турнирную таблицу (36 очков, 15 сыгранных матчей, поединок в запасе). "Челси" (2-е место, 31 балл, тоже 15 матчей) играет завтра с "Брентфордом", а "Арсенал" допустил осечку с "Эвертоном" чуть раньше (0:0, 16 матчей, 3 позиция, 30 очков). "Фулхэм" же продолжает дрейфовать в середине таблицы (24 балла).

АПЛ, 16-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

"Ливерпуль" – "Фулхэм" 2:2

Голы: Гакпо (47), Жота (86) – Перейра (11), Родриго (76)

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд (Жота, 79), Гомес, Ван Дейк, Робертсон – Джонс (Куанса, 70), Гравенберх, Собослаи (Эллиотт, 79) – Салах, Диас, Гакпо (Нуньес, 70)

"Фулхэм": Лено – Тете (Кастань, 55), Диоп, Куэнка, Робинсон – Берге, Лукич, Ивоби, Перейра (Смит-Роу, 69), Уилсон (Траоре, 87) – Хименес (Родриго, 68)

Предупреждения: Диас (7), Джонс (57), Нуньес (88) – Диоп (2), Перейра (9), Робинсон (27), Берге (83)

Удаление: Робертсон (17)