АПЛ. Ливерпуль – Фулхэм 2:2. Энфилд вышел вместо Робертсона

"Ливерпуль" большую часть поединка играл вдесятером. Многие команды при таком сценарии ушли бы в глухую оборону, но точно не мерсисайдцы; тем более, на "Энфилде", на глазах у родных болельщиков. К слову, трибуны сегодня действительно отработали и за себя, и за того парня Робертсона – неустанно гнали десятерых футболистов "Ливерпуля" вперед.

Эндрю не вошел как следует в матч. Уже на старте Диоп зарядил ему в колено, после чего защитнику мерсисайдцев понадобилась помощь медиков. "Ливерпуль" упустил классный момент (диагональ Трента, навес Гакпо, удар Диаса через себя над воротами), а затем неожиданно пропустил. "Фулхэм" перехватил мяч на своей половине поля, итогом быстрой вертикальной атаки стал навес Робинсона на Перейру – Робертсон на дальней штанге оппонента упустил.

И затем Эндрю самоустранился. Плохо принял мяч, обрезался и был вынужден совершать фол последней надежды на Уилсоне – это красная. "Ливерпулю" понадобилось время, чтобы отойти, адаптироваться, немного перестроиться. В итоге, "красные" продолжали атаковать, но вскрывать оборону в меньшинстве было тяжело. При этом, естественно, "Фулхэму" стало легче контратаковать.

Robertson may have gotten a red card but it wouldn’t surprise me if Liverpool went on to beat Fulham ay anfield pic.twitter.com/3GPOZRPyOe