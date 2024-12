АПЛ. Арсенал – Эвертон 0:0. Миколенко и Ко выстояли против претендента на титул

Английская Премьер-лига, 16 тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Сегодня на поле "Эмирейтс" могло состояться украинское дерби, однако Александр Зинченко из-за травмы матч пропустил. А вот Виталию Миколенко пришлось работать с очень непростым оппонентом. Его соперником на фланге был один из наиболее результативных футболистов лиги Букайо Сака, который до этой встречи за 14 проведенных поединков оформил 15 голевых действий (5+10).

Фаворит во встрече был очевиден, однако первая опасность в матче была у его ворот. Дукуре принял мяч на ударной позиции, но настолько долго думал с ударом… наверное арбитры все равно зафиксировали бы офсайд, однако и так защитники успели подчистить свою ошибку в подкате.

Уже более настоящими моментами ответил Эдегор, даже дважды. На 10 минуте после прострела он в касание бил, однако просто не попал в ворота. Вряд ли Пикфорд там бы спасал. Практически сразу Мартин классно пробивал из-за пределов штрафной, но мяч прошел рядом со штангой. Здесь уже голкипер “Эвертона” ситуацию контролировал.

"Ириски" пытались сконцентрироваться на игре в обороне. Игроки бросались под каждый мяч, массивно защищались. К примеру, на 29 минуте у Эдегора снова был шанс. Будто и все делал правильно, но пробить стену не смог – попал в защитника.

