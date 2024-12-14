АПЛ. Арсенал – Эвертон 0:0. Миколенко и Ко выстояли против претендента на титул

Английская Премьер-лига, 16 тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Сегодня на поле "Эмирейтс" могло состояться украинское дерби, однако Александр Зинченко из-за травмы матч пропустил. А вот Виталию Миколенко пришлось работать с очень непростым оппонентом. Его соперником на фланге был один из наиболее результативных футболистов лиги Букайо Сака, который до этой встречи за 14 проведенных поединков оформил 15 голевых действий (5+10).

Фаворит во встрече был очевиден, однако первая опасность в матче была у его ворот. Дукуре принял мяч на ударной позиции, но настолько долго думал с ударом… наверное арбитры все равно зафиксировали бы офсайд, однако и так защитники успели подчистить свою ошибку в подкате.

Уже более настоящими моментами ответил Эдегор, даже дважды. На 10 минуте после прострела он в касание бил, однако просто не попал в ворота. Вряд ли Пикфорд там бы спасал. Практически сразу Мартин классно пробивал из-за пределов штрафной, но мяч прошел рядом со штангой. Здесь уже голкипер “Эвертона” ситуацию контролировал.

"Ириски" пытались сконцентрироваться на игре в обороне. Игроки бросались под каждый мяч, массивно защищались. К примеру, на 29 минуте у Эдегора снова был шанс. Будто и все делал правильно, но пробить стену не смог – попал в защитника.

Let’s keep up this pressure, Gunners ✊



???? 0-0 ???? (35) pic.twitter.com/fhoAEWdFeI — Arsenal (@Arsenal) December 14, 2024

Миколенко плотно играл против Сака. Если украинец не блокировал навесы или прострелы, то максимально мешал их делать английцу. С фланга серьезной угрозы Букайо так и не принес. Лишь на старте второго тайма выиграл подбор и с носка пробил в угол ворот – Пикфорд потянул.

Что на счет угловых – грозного оружия "Арсенала"? Их у хозяев было восемь. Но только тот, что на 47 минуте (сразу после сейва Пикфорда), завершился более-менее серьезным ударом. Мерино пробил головой, но голкипер "ирисок" снова был на месте.

А после часа игры "Арсенал" даже массивно атаковать перестал. Как Райс и Эдегор ушли с поля, то и потерь стало больше, контроля стало меньше. Конечно же преимущество у "канониров" было, да и за 90 минут они дали сопернику пробить всего два раза, но в итоге все равно нули. В конце встречи Миколенко жестко сыграл против Парти в собственной штрафной, однако там фола арбитры даже с VAR не нашли.

Второй раз подряд "Эвертон" не пропускает в рамках АПЛ. В целом – это третья нулевая ничья за последние пять туров. Тише едешь, дальше будешь. Однако зона вылета все равно приблизилась на два очка, ведь "Ипсвич" свой матч паралельно выиграл.

"Арсенал" снова потерял очки там, где не нужно. Мощный блок от соперника подопечные Артеты так и не смогли пробить. Такое ощущение, что просто не хватило сил. Все-таки одна команда играла четыре дня назад, а вторая – 10 дней назад. Устали "канониры", а это еще даже не экватор чемпионата.

"Арсенал" – "Эвертон" 0:0

“Арсенал”: Рая – Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли (Парти 69) – Эдегор (Нванери 62), Райс (Жоржино 62), Мерино (Габриэль Жезус 69) – Сака, Хаверц, Мартинелли (Троссард 75)

"Эвертон": Пикфорд – Янг, Тарковски, Брентвейт, Миколенко – Мангала, Гуе, Дукуре – Гаррисон (Линдстрем 66), Калверт-Льюин (Броя 81), Ндиае

Предупреждения: Янг 73, Пикфорд 78, Броя 81