Нападающий Ливерпуля впервые за 2 месяца вышел на поле и сравнял счёт

Нападающий "Ливерпуля" впервые за 2 месяца вышел на поле и забил.

Диогу Жота вышел за "Ливерпуль" в матче против "Фулхэма" на 79-й минуте при счёте 1:2. Португалец забил гол на 86-й минуте и сравнял счёт после передачи Дарвина Нуньеса.

Это первый выход Диогу Жоты за английский клуб с 20 октября. В матче с "Челси" Жота отыграл 30 минут и получил травму.

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На счету португальца 3 гола и 2 голевые передачи в 8-ми играх Английской Премьер-Лиги.