Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Ливерпуля впервые за 2 месяца вышел на поле и сравнял счёт
Его не хватало
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" впервые за 2 месяца вышел на поле и забил.
Диогу Жота вышел за "Ливерпуль" в матче против "Фулхэма" на 79-й минуте при счёте 1:2. Португалец забил гол на 86-й минуте и сравнял счёт после передачи Дарвина Нуньеса.
Это первый выход Диогу Жоты за английский клуб с 20 октября. В матче с "Челси" Жота отыграл 30 минут и получил травму.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
На счету португальца 3 гола и 2 голевые передачи в 8-ми играх Английской Премьер-Лиги.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Могут продать через слитие информации. Какая судьба ожидает Зинченко
- Ворскла начинает кадровую чистку. Максимов не рассчитывает на семерых игроков
- Александрия - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Один из самых известных клубов АПЛ сделал трансфер Мудрика приоритетным на зиму, – SixSports
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000