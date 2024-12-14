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Нападающий Ливерпуля впервые за 2 месяца вышел на поле и сравнял счёт

Англия

Его не хватало

Нападающий Ливерпуля впервые за 2 месяца вышел на поле и сравнял счёт

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" впервые за 2 месяца вышел на поле и забил.

Диогу Жота вышел за "Ливерпуль" в матче против "Фулхэма" на 79-й минуте при счёте 1:2. Португалец забил гол на 86-й минуте и сравнял счёт после передачи Дарвина Нуньеса.

Это первый выход Диогу Жоты за английский клуб с 20 октября. В матче с "Челси" Жота отыграл 30 минут и получил травму.

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На счету португальца 3 гола и 2 голевые передачи в 8-ми играх Английской Премьер-Лиги.

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