АПЛ. Ноттингем Форест – Астон Вилла 2:1. Дуран мыслью богатеет

Встреча двух крепких команд, имеющих претензии на топ-4 в этом сезоне. Если от подопечных Унаи Эмери подобного можно было ожидать, то команда Нуну Эшпириту Санту откровенно удивляет на данном этапе. Но адаптивный футбол "лесников" действительно дает неплохие результаты, поэтому еще накануне было понятно, что легкой прогулки для "вилланов" здесь не будет.

В стартовом составе бирмингемцев был лишь один сюрприз, хотя для тех, кто активно следит за ними, это не такая уж и неожиданность. Джон Дуран появился вместо Олли Уоткинса. Учитывая форму обоих футболистов, подобное решение выглядело логичным. Помогло ли как-то это решение непосредственно на поле сегодня? Давайте разбираться.

От "Ноттингема" мы увидели вполне ожидаемый матч, они играли по сопернику, осторожно действовали в обороне и не рисковали впереди. А "Вилла" больше владела мячом и ожидалось как-то побольше опасности с их стороны, однако первый тайм прошел фактически вообще без моментов. Несколько неплохих выходов на ворота со стороны обеих команд, которые завершились без акцентированных или острых ударов, попытки Дурана пробить издалека, а еще попытка Вуда с очень острого угла попасть головой в ворота Мартинеса. Безуспешно в обоих случаях.

Эту игру мог спасти только один забитый гол, чтобы та команда, которая его пропустит, получила мотивацию больше и массированнее атаковать. Без этого все выглядело очень тяжело, футболисты больше думали о том, как не проиграть, поэтому зрители наблюдали за перекатыванием мяча и слабыми попытками рисковать.

Первого по-настоящему опасного момента пришлось ждать 60 минут, именно тогда последовала подача с углового от "лесников" и головой в упор пробивал Домингес. Каким-то чудом Мартинес все же успел среагировать и остановил этот мяч прямо на линии ворот. Вот такой тревожный звоночек прозвучал для гостей. С игры все еще было трудно что-то создавать обоим коллективам, однако стандарты пришли на помощь.

На это звоночек команда Эмери отреагировала прямо как надо. Джон Дуран, который доказал, что не зря наставник сделал ставку на него сегодня открыл счет, великолепно пробил после подачи от МакГинна. Тонкий удар головой с хорошей силой и Селс просто не успел среагировать на подобное действие. И так, как и ожидалось, после первого гола игра ожила, полетели "лесники" сравнивать.

И именно за такое желание и старания они получили свою награду. Их даже неавита не остановил незасчитанный из-за офсайда гол Кирса Вуда. Буквально в следующей атаке после этого Миленкович завершил идеальную подачу с фланга ударом головой. 1:1.

И даже после засчитанного гола они не остановились. Просели "вилланы" в конце и "лесники" это почувствовали. Очередная атака с классным прострелом от Андерсена в центр, куда забежал Эланга и в касание оформил красивый гол. 2:1. Фантастический камбэк на последних минутах.

Благодаря этому Нуну Эшпириту Санту и его ребята поднимаются на 4-ю строчку в турнирной таблице, а "Вилла", несмотря на неплохое сопротивление, провалила концовку, за что поплатилась и остается на 6-ой строчке.

АПЛ, 16-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Ноттингем Форест" — "Астон Вилла" 2:1

Голы: Миленкович (87), Эланга (90+3) — Дуран (63)

*На 82-й минуте гол Криса Вуда был отменен из-за офсайда

"Ноттингем Форест": Селс — Айна, Миленкович, Мурилло (Морато, 68), Уильямс — Йейтс (Жота Силва, 68), Домингес (Эланга, 78) — Андерсон, Гиббз-Уайт, Хадсон-Одои (Боли, 90+4) — Вуд

"Астон Вилла": Мартинес — Конса, Карлос, Торрес, Динь (Маатсен, 90+1) — Камара (Баркли, 90+1), Тилеманс (Онана, 74) — Кэш, Макгинн, Роджерс — Дуран (Уоткинс, 74)

Предупреждения: Дуран (71)