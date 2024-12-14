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Представители Puma отреагировали на поступок Кукурельи, выбросившего бутсы после игры с Тоттенхэмом

Англия

Немецкий производитель не остался в стороне

Представители Puma отреагировали на поступок Кукурельи, выбросившего бутсы после игры с Тоттенхэмом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Маркетологи из Puma решили с юмором обыграть эпизод с Марком Кукурельей и его бутсами в матче против "Тоттенхэма" (4:3). Соответствующий пост появился в аккаунте спортивного бренда в социальной сети Instagram.

"Важно не как ты поскользнулся, а как ты на это отвечаешь", – отмечают в компании.

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Напомним, что в начале лондонского дерби испанский фулбек дважды потерял мяч, не сумев устоять на ногах. В обоих случаях это привело к взятию ворот, но "шпоры" не смогли удержать преимущество. После встречи футболист опубликовал фото своих бутс в мусорной корзине.

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Источник:
Хіба ревуть воли, як
Опубликовал: Александр Симченко
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