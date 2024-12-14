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Погбой интересуется английский гранд. Однако игрок "крутит носом"

Англия

Хотя, причина весомая

Погбой интересуется английский гранд. Однако игрок "крутит носом"

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Французский футболист Поль Погба попал в сферу интересов "Манчестер Сити". Об этом сообщает издание The Independent.

Англичане могут подписать Погба зимой. Напомним, француз находится в статусе свободного агента.

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Однако, по информации источника, сам Погба не имеет желания переходить в "Манчестер Сити". Все из-за своих прошлых выступлений в "Манчестер Юнайтед" - другой команде из этого города.

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Поль Погба Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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Источник:
www.independent.co.uk
Опубликовал: Виктор Иванчук
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