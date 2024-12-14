Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Погбой интересуется английский гранд. Однако игрок "крутит носом"
Хотя, причина весомая
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Французский футболист Поль Погба попал в сферу интересов "Манчестер Сити". Об этом сообщает издание The Independent.
Англичане могут подписать Погба зимой. Напомним, француз находится в статусе свободного агента.
Однако, по информации источника, сам Погба не имеет желания переходить в "Манчестер Сити". Все из-за своих прошлых выступлений в "Манчестер Юнайтед" - другой команде из этого города.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:www.independent.co.uk
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кривбасс приближается к Шахтеру, Черноморец падает на дно. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. Александрия - ЛНЗ 1:1. Слишком много событий как для одного матча
- Экс-футболист сборной Грузии стал так называемым президентом страны
- Больше не нужны? Манчестер Юнайтед выставил на продажу трех футболистов - СМИ
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000