Команда из АПЛ проявляет интерес к двум футболистам Боруссии

"Челси" проявляет интерес к двум футболистам "Боруссии Дортмунд", а именно к вратарю Грегору Кобелю и вингеру Кариму Адейеме.

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По информации Chelsea News, главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что "синие" никого не приобретут во время зимнего трансферного окна.

Однако Sky Germany сообщила, что "Челси" заинтересован в дортмундском дуэте Кобеля и Адейеме. Отмечается, что Адейеми сейчас представляет Али Барат, имеющий хорошие отношения с английским клубом.

Добавим, что летом "пенсионеры" контактировали с Адейеми, но ничего не вышло, и вместо него подписали Джейдона Санчо и Педро Нето.