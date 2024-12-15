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Крайне взбешен. Артета поделился мыслями о матче 16 тура АПЛ

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Не интересуют результаты других команд

Крайне взбешен. Артета поделился мыслями о матче 16 тура АПЛ

Фото - www.arsenal.com

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Вчера "Арсенал" встретился с "Эвертоном", клубы не смогли определить победителя в игре 16-го тура АПЛ, матч завершился со счётом 0:0.

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал ничью:

"Это большое разочарование. Наш соперник не нанес ни одного удара в створ ворот. Ни одного стандарта. Игроки "Эвертона" были практически без мяча. Мы обстреляли их ворота с любых позиций, а что имеем в итоге? 0:0.

Трудно искать причины потери очков. Возможно, это некачественное завершение атак, возможно, просто неудача. Но мы всегда хотим большего. Я не прошу от команды чего-то невероятного. Просто попадайте в ворота.

Меня не интересует, как сыграл "Ливерпуль". Для чего эта информация, когда моя команда теряет очки там, где не надо терять. Для того чтобы быть на вершине, надо побеждать, а не смотреть игры конкурентов".

Напомним, после вчерашнего матча "Арсенал" занимает 3-е место, в активе 30 баллов.

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Источник:
arsenal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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