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Салах достиг отметки в 100 ассистов за Ливерпуль
В текущем сезоне египтянин имеет лучший показатель среди игроков АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Ассистом во время первого гола мерсисайдцев отличился Мохамед Салах. Как сообщает Opta, для египтянина – это юбилейное число результативных передач за “Ливерпуль”.
В общей сложности Салах оформил 100 ассистов в составе мерсисайдцев во всех турнирах. Он провел 372 матча.
В частности, в текущем сезоне на его счету 13 результативных передач. Это самое большое количество для игрока АПЛ во всех турнирах.
100 - Mo Salah has now provided 100 assists for Liverpool in all competitions, with 13 of those coming this season - the most of any Premier League player in 2024-25. Centurion. pic.twitter.com/nvHTy3lOfs— OptaJoe (@OptaJoe) December 14, 2024
Также на счету Салаха 16 голов за 23 матча. В частности, в АПЛ он отметился 13 точными ударами. По этому показателю он идет на первом месте в рейтинге бомбардиров вместе с Эрлингом Голландом.
Напомним, что “Ливерпуль” лидирует в турнирной таблице как Английской Премьер-лиги, так и Лиги чемпионов.
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