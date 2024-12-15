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Салах достиг отметки в 100 ассистов за Ливерпуль

Англия
Обновлено

В текущем сезоне египтянин имеет лучший показатель среди игроков АПЛ

Салах достиг отметки в 100 ассистов за Ливерпуль

Getty Images / Global Images Ukraine

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Ассистом во время первого гола мерсисайдцев отличился Мохамед Салах. Как сообщает Opta, для египтянина – это юбилейное число результативных передач за “Ливерпуль”.

В общей сложности Салах оформил 100 ассистов в составе мерсисайдцев во всех турнирах. Он провел 372 матча.

В частности, в текущем сезоне на его счету 13 результативных передач. Это самое большое количество для игрока АПЛ во всех турнирах.

Также на счету Салаха 16 голов за 23 матча. В частности, в АПЛ он отметился 13 точными ударами. По этому показателю он идет на первом месте в рейтинге бомбардиров вместе с Эрлингом Голландом.

Напомним, что “Ливерпуль” лидирует в турнирной таблице как Английской Премьер-лиги, так и Лиги чемпионов.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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