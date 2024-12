Салах достиг отметки в 100 ассистов за Ливерпуль

Ассистом во время первого гола мерсисайдцев отличился Мохамед Салах. Как сообщает Opta, для египтянина – это юбилейное число результативных передач за “Ливерпуль”.

В общей сложности Салах оформил 100 ассистов в составе мерсисайдцев во всех турнирах. Он провел 372 матча.

В частности, в текущем сезоне на его счету 13 результативных передач. Это самое большое количество для игрока АПЛ во всех турнирах.

