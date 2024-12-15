  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола ответил, не жалеет ли он о том, что продлил контракт с Ман Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола ответил, не жалеет ли он о том, что продлил контракт с Ман Сити

Англия

В любой момент испанца может уволить президент Ман Сити

Гвардиола ответил, не жалеет ли он о том, что продлил контракт с Ман Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хосеп Гвардиола недавно продлил контракт с "Манчестер Сити" до лета 2027 года.

На пресс-конференции перед манчестерским дерби Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, не жалеет ли он о том, что продлил контракт с "Сити", на что испанский специалист сказал:

"Абсолютно нет. Я буду сожалеть, если пойду сейчас. Я спал бы еще хуже, чем сейчас. Для меня невозможно оставить ситуацию такой, какая она сейчас.

Они могут уволить меня. Это может произойти, если мы продолжим в том же духе, но я точно не уйду сейчас. Если мой босс Аль Мубарак не доволен мной, они могут это сделать, но пока я остаюсь".

Напомним, манчестерское дерби начнется в 18.30.

Читайте такжеМанчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 16-го тура АПЛ на 15.12.2024
По теме
yellow-arrow
Арне Слот: Очень доволен игрой
yellow-arrow
Впервые за 29 лет. Клуб АПЛ повторил интересное достижение
yellow-arrow
Саутгемптон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости