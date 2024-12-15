Гвардиола ответил, не жалеет ли он о том, что продлил контракт с Ман Сити

Хосеп Гвардиола недавно продлил контракт с "Манчестер Сити" до лета 2027 года.

На пресс-конференции перед манчестерским дерби Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, не жалеет ли он о том, что продлил контракт с "Сити", на что испанский специалист сказал:

"Абсолютно нет. Я буду сожалеть, если пойду сейчас. Я спал бы еще хуже, чем сейчас. Для меня невозможно оставить ситуацию такой, какая она сейчас.

Они могут уволить меня. Это может произойти, если мы продолжим в том же духе, но я точно не уйду сейчас. Если мой босс Аль Мубарак не доволен мной, они могут это сделать, но пока я остаюсь".