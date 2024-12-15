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Гвардиола ответил, не жалеет ли он о том, что продлил контракт с Ман Сити
В любой момент испанца может уволить президент Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine
Хосеп Гвардиола недавно продлил контракт с "Манчестер Сити" до лета 2027 года.
На пресс-конференции перед манчестерским дерби Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, не жалеет ли он о том, что продлил контракт с "Сити", на что испанский специалист сказал:
"Абсолютно нет. Я буду сожалеть, если пойду сейчас. Я спал бы еще хуже, чем сейчас. Для меня невозможно оставить ситуацию такой, какая она сейчас.
Они могут уволить меня. Это может произойти, если мы продолжим в том же духе, но я точно не уйду сейчас. Если мой босс Аль Мубарак не доволен мной, они могут это сделать, но пока я остаюсь".
Напомним, манчестерское дерби начнется в 18.30.
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