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Впервые за 29 лет. Клуб АПЛ повторил интересное достижение
Фантастический камбек
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче Английской Премьер-лиги "Ноттингем Форест" победил дома "Астон Виллу" со счетом 2:1. Решающие голы "лесники" забили в конце встречи, оформив камбэк.
Один из мячей был оформлен в компенсированное ко второму тайма время. Для "Ноттингема" это лишь второй победный гол, забитый после 90 минуты, за всю историю выступлений команды в АПЛ.
Первый был еще в октябре 1995 года. Тогда удалось победить "Болтон".
2 - Nottingham Forest have scored only their second-ever 90th-minute winning goal in the Premier League - the first was in October 1995 against Bolton Wanderers through Colin Cooper. Elation. pic.twitter.com/nuevQH6FLl— OptaJoe (@OptaJoe) December 14, 2024
В настоящее время "Ноттингем Форест" находится на четвертом месте. Отрыв от второго "Челси" составляет три очка.
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