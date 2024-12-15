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Впервые за 29 лет. Клуб АПЛ повторил интересное достижение

Англия

Фантастический камбек

Впервые за 29 лет. Клуб АПЛ повторил интересное достижение

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче Английской Премьер-лиги "Ноттингем Форест" победил дома "Астон Виллу" со счетом 2:1. Решающие голы "лесники" забили в конце встречи, оформив камбэк.

Один из мячей был оформлен в компенсированное ко второму тайма время. Для "Ноттингема" это лишь второй победный гол, забитый после 90 минуты, за всю историю выступлений команды в АПЛ.

Первый был еще в октябре 1995 года. Тогда удалось победить "Болтон".

В настоящее время "Ноттингем Форест" находится на четвертом месте. Отрыв от второго "Челси" составляет три очка.

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Астон Вилла (Бирмингем) Ноттингем Форест
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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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