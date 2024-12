Впервые за 29 лет. Клуб АПЛ повторил интересное достижение

Во вчерашнем матче Английской Премьер-лиги "Ноттингем Форест" победил дома "Астон Виллу" со счетом 2:1. Решающие голы "лесники" забили в конце встречи, оформив камбэк.

Один из мячей был оформлен в компенсированное ко второму тайма время. Для "Ноттингема" это лишь второй победный гол, забитый после 90 минуты, за всю историю выступлений команды в АПЛ.

Первый был еще в октябре 1995 года. Тогда удалось победить "Болтон".

