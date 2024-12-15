Арне Слот: Очень доволен игрой

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот подвёл итоги матча с "Фулхэмом" (2:2).

По словам нидерландского тренера, он доволен игрой и болельщиками на "Энфилде".

"Я думаю, что это полная противоположность игре с "Жироной", когда я был доволен результатом, но не игрой. Я был доволен только результатом. Теперь я очень, очень, очень доволен сегодняшней игрой.

Я не мог бы желать большего, но, конечно, не результатом, потому что если вы теряете очки в домашней игре с "Фулхэмом", это определённо не то, чего вы ожидаете или чего хотите. Когда проигрываешь два мяча, многое идёт против тебя, кроме одного — наших игроков и наших болельщиков, которые сегодня были великолепны.", - сказал Слот.