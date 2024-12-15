Шон Дайч: В таких местах, как Эмирейтс, нелегко

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч рассказал об матче с "Арсеналом".

Английский тренер оценил командную игру и сложность на "Эмирейтс".

"Я очень горжусь игроками, я всегда ими горжусь. Это группа очень мотивированных игроков, которые были готовы выкладываться по полной и вывести командный дух на первый план, и я думаю, что сегодня это было очень хорошо показано.

У нас были свои моменты. Я много раз упоминал об этом — тот убийственный последний пас, тот убийственный удар, и это постоянная проблема. В таких местах, как "Эмирейтс", нелегко, и я думаю, что стойкость команды, а также уважение друг к другу, потому что это нелегко, когда вы так долго играете в обороне, — всё это помогло нам", - сказал Дайч.