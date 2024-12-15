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Шон Дайч: В таких местах, как Эмирейтс, нелегко
Главный тренер Эвертона об матче с Арсеналом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч рассказал об матче с "Арсеналом".
Английский тренер оценил командную игру и сложность на "Эмирейтс".
"Я очень горжусь игроками, я всегда ими горжусь. Это группа очень мотивированных игроков, которые были готовы выкладываться по полной и вывести командный дух на первый план, и я думаю, что сегодня это было очень хорошо показано.
У нас были свои моменты. Я много раз упоминал об этом — тот убийственный последний пас, тот убийственный удар, и это постоянная проблема. В таких местах, как "Эмирейтс", нелегко, и я думаю, что стойкость команды, а также уважение друг к другу, потому что это нелегко, когда вы так долго играете в обороне, — всё это помогло нам", - сказал Дайч.
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Дайч отметил игру команды без мяча.
"Я подумал, что полузащитники были великолепны, крайние защитники были великолепны, и практически все с той стороны поля. Это важная часть игры — без мяча. Конечно, нужно стараться хорошо играть с мячом и быть зрелищными.
В прошлый раз мы отлично сыграли, выиграв со счётом 4:0, но что насчёт матчей в таких местах? Как насчёт работы без мяча? Я думаю, сегодня мы были очень хороши в этом отношении", - рассказал Дайч.
Напомним, что "Эвертон" сыграл вничью с "Арсеналом" (0:0). К слову, это шестая ничья команды в сезоне.
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