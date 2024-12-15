"Арсенал" и "Эвертон" встречались в Лондоне.

"Эвертон" приехал с защитной позицией. Команда Виталия Миколенко не нанесла ни одного удара в створ.

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"Арсенал пытался пробить оборону "Эвертона", но им это не удалось. 5 ударов в створ – 5 сейвов Пикфорда. Ещё 5 ударов "канониров" были заблокированы.

"Арсенал" в турнирной таблице на третьем месте с 30-ю очками. "Эвертон" - 15-й с 15-ю очками.

Английская Премьер-Лига. 16-й тур, Лондон

"Арсенал" - "Эвертон" 0:0

Видеообзор матча: