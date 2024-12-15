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Дайч остался в восторге, а Арсенал - с ничьей. Арсенал – Эвертон 0:0. Обзор матча
Команда Виталия Миколенко заслуживает аплодисментов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" и "Эвертон" встречались в Лондоне.
"Эвертон" приехал с защитной позицией. Команда Виталия Миколенко не нанесла ни одного удара в створ.
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"Арсенал пытался пробить оборону "Эвертона", но им это не удалось. 5 ударов в створ – 5 сейвов Пикфорда. Ещё 5 ударов "канониров" были заблокированы.
"Арсенал" в турнирной таблице на третьем месте с 30-ю очками. "Эвертон" - 15-й с 15-ю очками.
Английская Премьер-Лига. 16-й тур, Лондон
"Арсенал" - "Эвертон" 0:0
Видеообзор матча:
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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