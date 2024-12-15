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Английская Премьер-Лига назвала сроки дисквалификации защитника Ливерпуля

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Английская Премьер-Лига назвала сроки дисквалификации защитника Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Английская Премьер-Лига назвала сроки дисквалификации защитника "Ливерпуля".

Эндрю Робертсон, получивший красную карточку в матче против "Фулхэма" отстранён на один матч. Он не сможет сыграть против "Саутгемптона" в Кубке Лиги.

К матчу Премьер-Лиги с "Тоттенхэмом" защитник будет доступен.

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В Англии дисквалификация из-за красных карточек распространяется на кубковые матчи. "Ливерпуль" продолжает участвовать в Кубке английской Лиги, поэтому шотландский защитник недоступен на этот матч.

Напомним, что Эндрю Робертсон получил красную карточку на 16-й минуте матча с "Фулхэмом" за фол в штрафной на Харри Уилсоне.

Обзор матча смотрите на нашем сайте.

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Английская Премьер-лига Ливерпуль Эндрю Робертсон
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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