Английская Премьер-Лига назвала сроки дисквалификации защитника "Ливерпуля".

Эндрю Робертсон, получивший красную карточку в матче против "Фулхэма" отстранён на один матч. Он не сможет сыграть против "Саутгемптона" в Кубке Лиги.

К матчу Премьер-Лиги с "Тоттенхэмом" защитник будет доступен.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В Англии дисквалификация из-за красных карточек распространяется на кубковые матчи. "Ливерпуль" продолжает участвовать в Кубке английской Лиги, поэтому шотландский защитник недоступен на этот матч.

Напомним, что Эндрю Робертсон получил красную карточку на 16-й минуте матча с "Фулхэмом" за фол в штрафной на Харри Уилсоне.

Обзор матча смотрите на нашем сайте.