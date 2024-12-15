Тренер "Эвертона" похвалил украинского защитника.

Шон Дайч оценил игру украинского защитника "Эвертона" Виталия Миколенко. По его словам, Миколенко сыграл великолепно.

"У нас даже были фланговые игроки, для которых это неестественно — Или Ндиайе очень усердно работал перед Виталием Миколенко, который был великолепен, и Эшли Янг на той стороне, а Джек усердно работал. Мы знаем, что у Джека есть качества, и он не совсем нашёл те моменты, но он так усердно работал, и Йеспер Линдстрём выйдя на замену сделал то же самое.

Это хорошие привычки этой команды и этой группы игроков. Мы возвращаем игроков в строй, и атмосфера в лагере снова стала крепкой. Конечно, мы должны продолжать в том же духе, но это шестой "сухой" матч, а в Премьер-лиге это непросто", - сказал Дайч.