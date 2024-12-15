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Тренер Эвертона похвалил украинского защитника

Англия

Украинец хорошо отыграл матч против Арсенала

Тренер Эвертона похвалил украинского защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Эвертона" похвалил украинского защитника.

Шон Дайч оценил игру украинского защитника "Эвертона" Виталия Миколенко. По его словам, Миколенко сыграл великолепно.

"У нас даже были фланговые игроки, для которых это неестественно — Или Ндиайе очень усердно работал перед Виталием Миколенко, который был великолепен, и Эшли Янг на той стороне, а Джек усердно работал. Мы знаем, что у Джека есть качества, и он не совсем нашёл те моменты, но он так усердно работал, и Йеспер Линдстрём выйдя на замену сделал то же самое.

Это хорошие привычки этой команды и этой группы игроков. Мы возвращаем игроков в строй, и атмосфера в лагере снова стала крепкой. Конечно, мы должны продолжать в том же духе, но это шестой "сухой" матч, а в Премьер-лиге это непросто", - сказал Дайч.

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Напомним, что "Эвертон" сыграл с "Арсеналом" вничью (0:0) и занимает 15-е место в турнирной таблице.

Обзор матча смотрите на нашем сайте.

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Источник:
Liverpool Echo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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