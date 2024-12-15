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Был вопрос времени. Один из аутсайдеров Английской Премьер-Лиги уволил тренера
Ему давали шанс
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из аутсайдеров Английской Премьер-Лиги уволил тренера.
Фабрицио Романо сообщил, что "Вулверхэмптон" попрощался с Гарри О’Ниллом.
???????? BREAKING: Wolves have sacked head coach Gary O’Neil following defeat vs Ipswich Town. #WWFC pic.twitter.com/dghhjHTMqw— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2024
Информация о возможном увольнении Гари О`Нила появилась перед матчем с "Вест Хэмом". "Волки" этот поединок проиграли, но руководство решило дать последний шанс тренеру. 14 декабря "Волки" проиграли "Ипсвич Тауну".
"Вулверхэмптон" проиграл четыре подряд матча с общим счётом 4:12. Крупное поражение от "Борнмута" (2:4), "Эвертона (0:4) и с разницей в один мяч против "Вест Хэма" (1:2) и "Ипсвича" (1:2).
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На данный момент у "волков" 11 поражений в 16-ти матчах Английской Премьер-Лиги. В турнирной таблице команда занимает 19 место, набрав 9 очков.
Гари О’Нил стал тренером "Вулверхэмптона" 9 августа 2023 года. Всего у руля команды он провёл 63 матча.
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