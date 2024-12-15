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Рубен Аморим рассказал об ожиданиях о дерби с Манчестер Сити
Дебютное дерби для португальского специалиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим на пресс-конференции рассказал об ожиданиях матча с "Манчестер Сити".
Специалист заметил, что сейчас команды испытывают трудности, но выразил надежду, что почувствует атмосферу дерби.
"Да, я действительно сосредоточен на деталях. Я просто хочу улучшить команду, чтобы я мог жить так, как в обычном дерби, как и должно быть — две великие команды борются за титул. Но сейчас это не так. Так что это просто ещё одна игра с очень хорошим соперником.
Обе команды испытывают трудности в данный момент, поэтому я надеюсь, что в будущем я почувствую настоящее дерби. Но я знаю, что это действительно важно для наших болельщиков. Но сейчас моя цель — улучшить команду, выигрывать матчи, и я постараюсь выиграть эту игру", - заявил Аморим.
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Матч "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" начнётся 15 декабря в 18:30 по киевскому времени. До матча "Манчестер Сити" занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков. "Манчестер Юнайтед" - 13-й с 19-ю очками.
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