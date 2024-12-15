Рубен Аморим рассказал об ожиданиях о дерби с Манчестер Сити

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим на пресс-конференции рассказал об ожиданиях матча с "Манчестер Сити".

Специалист заметил, что сейчас команды испытывают трудности, но выразил надежду, что почувствует атмосферу дерби.

"Да, я действительно сосредоточен на деталях. Я просто хочу улучшить команду, чтобы я мог жить так, как в обычном дерби, как и должно быть — две великие команды борются за титул. Но сейчас это не так. Так что это просто ещё одна игра с очень хорошим соперником.

Обе команды испытывают трудности в данный момент, поэтому я надеюсь, что в будущем я почувствую настоящее дерби. Но я знаю, что это действительно важно для наших болельщиков. Но сейчас моя цель — улучшить команду, выигрывать матчи, и я постараюсь выиграть эту игру", - заявил Аморим.