АПЛ. Брайтон – Кристал Пэлас 1:3. Орлы идут на поправку

Фабиан Хюрцелер планировал сравняться по очкам с "Манчестер Сити" в становиться реальным претендентом на попадание в топ-4. К ним в гости пожаловал максимально нестабильный "Кристал Пэлас" из низов турнирной таблицы, против подопечные Оливера Гласнера идут на выздоровление и в последних непростых матчах даже вырвали несколько ничьих. Уже это могло насторожить "чаек".

Началось все многообещающе для местных трибун. "Брайтон" забрал себе контроль мяча и неплохо наступал на ворота Дина Хендерсона. Особенно остро действовал неутомимый Каору Митома, именно его удары создали львиную долю общего xG хозяев поля. Однако давление все равно было не таким высоким, чем "орлы" и воспользовались в середине первого тайма.

Не было каких-то длинных атак и попыток, просто угловой удар от Уилла Хьюза, небольшие рикошеты и суматоха в штрафной площадке, в которой лучше всего сориентировался Трево Чалоба. Центральный защитник отправил мяч в ворота и этот гол до конца тайма практически выключил "Брайтон", не ожидали они подобного.

Из-за того, что "чайки" находились в шоковом состоянии, в итоге они пропустили и второй гол. Классный заброс от Лакруа на Митчелла на правом фланге, тот случайно принял мяч плечом и полетел подавать в штрафную, а там уже набегал Исмаила Сарр, который головой удвоил преимущество своей команды. Вот так, без больших усилий или массированных атак "орлы" оформили два гола и после первого тайма комфортно вели в счете.

Во втором тайме все было максимально ожидаемо: гости просто хотели отзащитить победный для них счет и пользоваться контратаками, а ребята Хюрцелера полетели срочно сокращать отставание. Конечно, это вылилось в серию опасных моментов у ворот "орлов", однако Гендерсон сегодня был на высоте. Несколько высококлассных сейвов от него заставили искру и желание в глазах игроков "Брайтона" снова погаснуть, прямо как в первом тайме после пропущенного гола от Чалобы.

Именно поэтому они пропустили и третий гол, когда дубль оформил Сарр, этим самым практически убил любую интригу в противостоянии. Однако на это "чайки" ответ нашли, хоть и неубедительный и не очень красивый. Подача с углового у Лакруа пытался выбить мяч подальше, зато попал в Марка Гейи и круглый отскочил в сетку ворот. Поэтому такой себе обмен голами в конце матча, который ничего не изменил. "Орлы" сегодня были лучше в реализации и организации игры. Оливер Гласнер может гордиться своей командой. Благодаря этому они поднялись на 15-ю строчку, а "чайки" остаются на 9-ой.

АПЛ, 16-й тур

Стадион: "Амекс" (Брайтон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Брайтон" — "Кристал Пэлас" 1:3

Голы: Гейи (87, автогол) — Чалоба (27), Сарр (33, 82)

"Брайтон": Вербрюгген — Лампти (Энсисо, 46), ван Хеке, Данк, Эступиньян — Балеба (Виффер, 88), Аяри (Груда, 72) — Минте (Адингра, 72), Рюттер (Фергюсон, 72), Митома — Педро

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Чалоба, Лакруа, Гейи — Муньос, Хьюз (Дукуре, 85), Лерма, Митчелл (Клайн, 86) — Сарр (Девенни, 90+1), Эзе (Камада, 60) — Матета (Нкетиа, 60)

Предупреждения: Данк (45+1) — Гейи (45+4), Муньйос (51), Гендерсон (69)