Дебютное дерби Рубена Аморима и Пепа Гвардиолы. Стартовые составы на Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим впервые встречается с "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы.

Тренеры выставили следующий состав:

In the blue corner for #MCIMNU ????



XI | Ederson, Walker (C), Dias, Gvardiol, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Nunes, Foden, Doku, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Stones, Kovacic, Grealish, Savinho, Simpson-Pusey, Mubama, O'Reilly, McAtee#ManCity | @etihad pic.twitter.com/2VP4OICPCf — Manchester City (@ManCity) December 15, 2024

У "Манчестер Юнайтед" Решфорд и Гарначо вне заявки. В "Манчестер Сити" Фоден возвращается в стартовый состав после травмы и выходит Доку.

Защитник "горожан" Льюис дисквалифицирован из-за красной карточки, полученной в матче с Кристал Пэлас".

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До матча "Манчестер Сити" - пятый с 27-ю очками, "Манчестер Юнайтед" - 13-й с 19-ю очками.

Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.