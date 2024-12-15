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Дебютное дерби Рубена Аморима и Пепа Гвардиолы. Стартовые составы на Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

Англия

Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени

Дебютное дерби Рубена Аморима и Пепа Гвардиолы. Стартовые составы на Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим впервые встречается с "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы.

Тренеры выставили следующий состав:

У "Манчестер Юнайтед" Решфорд и Гарначо вне заявки. В "Манчестер Сити" Фоден возвращается в стартовый состав после травмы и выходит Доку.

Защитник "горожан" Льюис дисквалифицирован из-за красной карточки, полученной в матче с Кристал Пэлас".

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До матча "Манчестер Сити" - пятый с 27-ю очками, "Манчестер Юнайтед" - 13-й с 19-ю очками.

Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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