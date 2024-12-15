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Дебютное дерби Рубена Аморима и Пепа Гвардиолы. Стартовые составы на Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим впервые встречается с "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы.
Тренеры выставили следующий состав:
In the blue corner for #MCIMNU ????— Manchester City (@ManCity) December 15, 2024
XI | Ederson, Walker (C), Dias, Gvardiol, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Nunes, Foden, Doku, Haaland
SUBS | Ortega Moreno, Stones, Kovacic, Grealish, Savinho, Simpson-Pusey, Mubama, O'Reilly, McAtee#ManCity | @etihad pic.twitter.com/2VP4OICPCf
???? TEAM NEWS ????— Manchester United (@ManUtd) December 15, 2024
In the red corner... ????#MUFC || #MCIMUN
У "Манчестер Юнайтед" Решфорд и Гарначо вне заявки. В "Манчестер Сити" Фоден возвращается в стартовый состав после травмы и выходит Доку.
Защитник "горожан" Льюис дисквалифицирован из-за красной карточки, полученной в матче с Кристал Пэлас".
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До матча "Манчестер Сити" - пятый с 27-ю очками, "Манчестер Юнайтед" - 13-й с 19-ю очками.
Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.
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