АПЛ. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:2. Диалло уничтожает все старания горожан за 2 минуты

Матч, который казался невероятно скучным, а победа "Сити" - случайностью, превратился в настоящее шоу после того, как на сцену вышли Матеуш Нуньеш и Амад Диалло. Но это мы уже забегаем наперед.

В стартовом составе команды практически ничем не удивили, разве что Гвардиола выбрал слишком атакующий стартовый состав, который подогревал интерес, однако не оправдал ожиданий. Также в старт вернулся Эдерсон после несколькоматчевого наказания от главного тренера. Что касается "Юнайтед", то Аморим решил довериться многострадальному Мейсону Маунту, который пока свою карьеру в клубе проводит в лазарете. Именно туда он и вернулся уже после 14-й минуты, когда, кажется, произошел рецидив и пришлось его менять на Кобби Мейна.

А что по игре, спросите вы. А здесь мало что можно обсудить. Это две проблемные команды, хозяева в откровенном кризисе и не могут найти свой игровой ритм, а гости просто в поиске той самой формы с новым главным тренером. Имея вот такие начальные данные, зрелищного матча ожидать было трудно.

В первом тайме матч был под контролем у "горожан". Они пытались строить свои атаки с фланга, нередко шли на подачи в штрафную на Холанда, а иногда просто маниакально искали передачами норвежского форварда, даже если впереди были и лучшие варианты. Особого успеха это не приносило. Даже угловой, случившийся на 36-й минуте, был разыгран не очень удачно, ведь Де Брюйне после розыгрыша подал и пас был заблокирован, вот только рикошет получился настолько удачным, что Гвардиол легко переправил круглого в ворота ударом головой.

Случайный гол? Да, скорее случайный, а не наигранный и отработанный. Для "Юнайтед" это уже 8-й пропущенный гол после угловых в этом сезоне АПЛ. А что же сами "дьяволы"? В первом тайме они пытались играть как можно вертикальнее, без раскатывания мяча и несколько своих моментов нашел Амад Диалло, однако во всех случаях он был в положении вне игры.

Интереснее стало во втором тайме, когда команда Гвардиолы успокоилась и была не против отдать владение сопернику. Нет, не то чтобы "дьяволы" постоянно были с мячом, но доля владения у них выросла. Однако решений по тому, как пройти линию обороны соперника, так и не появлялось. Пытался руководить атаками своей команды Бруну Фернандеш, у него это неплохо получалось, по крайней мере пока круглый не попадал в штрафную площадку. Неплохо боролся с защитниками Хойлунд, однако на него так и не пошло ни одной хорошей передачи под удар.

Очень острый момент у ворот Эдерсона произошел на 74-й минуте. Все началось с перехвата от Мазрауи, который выдержал борьбу с Доку и протянул круглого вперед, далее пас на партнера, тот прекрасно вырезает на выход Бруну Фернандеша, которого банально упустила оборона "горожан". Выход один на один с вратарем, однако удар с перебросом голкипера пролетел мимо ворот. Стопроцентный шанс сравнивать счет, обвинять за неудачу Бруну может только себя.

И когда казалось, что все идет к слабой победе хозяев, за дело взялся Матеуш Нуньеш. Сначала португалец отдал плохой пас назад на Эдерсона и его смог перехватить Диалло, Амад уже даже потерял динамику эпизода, но Нуньеш вернулся и дал тому по ногам прямо в штрафной площадке. Пенальти. Насколько тупо сыграл Матеуш, настолько же круто действовал Амад. А Фернандеш уверенно реализовал пенальти. 1:1.

А через минутку Мартинес вместо очередного паса поперек решил рискнуть и запустить на открывшегося по центру Диалло, за которым не успел Гвардиол. Ивуариец принял мяч, обошел Эдерсона и с острого угла пробил, выбить с линии не удалось, поэтому это настоящее украденное счастье на последних минутах. Фантастика от "Юнайтед" и Диалло, а все началось с ошибки ввод Нуньеша. Наверное, португалец сегодня будет плохо спать.

Эта победа не выводит "Юнайтед" на какое-то высокое место, нет. Это победа в первую очередь о моральном духе и импульсе, который можно использовать в следующих матчах. А Гвардиола... на него больно смотреть. Это очередное поражение его команды и не сказать, что они заслужили чего-то большего. Ну, возможно, на ничью, но не более того. Пеп все еще не нашел правильного решения, поиски продолжаются.

АПЛ, 16-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" 1:2

Голы: Гвардиол (36) — Фернандеш (88, с пенальти), Диалло (90)

"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер, Диаш, Гвардиол — Гюндоган (Савиньо, 89), Силва — Доку (Грилиш, 77), Де Брюйне (Ковачич, 68), Фоден, Нуньеш — Холанд

"Манчестер Юнайтед": Онана — Де Лигт (Йоро, 78), Магуайр, Мартинес — Мазрауи (Антони, 78), Угарте, Фернандеш, Далот — Диалло (Линделеф, 90+1), Хойлунд (Зиркзе, 78), Маунт (Мейну, 14)

Предупреждения: Уокер (40) — Гойлунд (40)