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Вулверхэмптон попрощался с главным тренером. Клуб выпустил заявление

Англия

Не воспользовался шансом

Вулверхэмптон попрощался с главным тренером. Клуб выпустил заявление

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Вулверхэмптон" попрощался с главным тренером.

Клуб выпустил заявление, в котором вспомнил историю назначения, первый путь и поблагодарил тренера за работу.

"О’Нил прибыл в "Молинью" всего за три дня до начала сезона Премьер-лиги 2023/24, приняв на себя серьёзную ответственность и в конечном итоге приведя "Олд Голд" к успешной кампании.

В свой первый сезон под его руководством "Вулверхэмптон" обыграл "Манчестер Сити" и одержал впечатляющие победы над "Челси" и "Тоттенхэм Хотспур", а также над соперниками из "Вест Бромвич Альбион" на пути к четвертьфиналу Кубка Англии", - написали в клубе.

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Председатель "Вулфз" Джефф Ши отдельно поблагодарил английского специалиста.

"Мы очень благодарны Гэри за все его усилия, преданность делу и усердную работу во время его пребывания в клубе, и мы желаем ему и его команде удачи в будущем", - сказал Джефф Ши.

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"Вулверхэмптон" проиграл 4 матча подряд. 14 декабря "Вулфз" проиграли "Ипсвич Таун", который также борется за выживание.

В данный момент "Вулверхэмптон" занимает 19-е место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги.

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Вулверхэмптон Гари О'Нил
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Источник:
Wolverhampton
Опубликовал: Владислав Прийменко
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