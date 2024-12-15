Английский "Вулверхэмптон" попрощался с главным тренером.

Клуб выпустил заявление, в котором вспомнил историю назначения, первый путь и поблагодарил тренера за работу.

"О’Нил прибыл в "Молинью" всего за три дня до начала сезона Премьер-лиги 2023/24, приняв на себя серьёзную ответственность и в конечном итоге приведя "Олд Голд" к успешной кампании.

В свой первый сезон под его руководством "Вулверхэмптон" обыграл "Манчестер Сити" и одержал впечатляющие победы над "Челси" и "Тоттенхэм Хотспур", а также над соперниками из "Вест Бромвич Альбион" на пути к четвертьфиналу Кубка Англии", - написали в клубе.