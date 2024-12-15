Аморим дебютирует в дерби с победы. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:2. Обзор матча и видео голов

"Горожане" открыли счет еще до перерыва и заслуженно выиграли первую половину встречи, в которой гости ни разу не попали в створ. Затем команды поменялись местами и "красные дьяволы" смогли выжать максимум из считанных моментов.

"Небесно-голубые" замыкают топ-5 (27 очков). 21 декабря подопечные Гвардиолы будут играть в Бирмингеме против "Астон Виллы". МЮ, несмотря на победу, остается 13-м (22 балла). В следующее воскресенье коллектив будет принимать "Борнмут".

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Смотрите обзор матча 16-го тура АПЛ

Манчестер. Этихад Стедиум

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Гвардиол, 36 – Фернандеш, 88 (п), Диалло, 90