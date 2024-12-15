Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аморим дебютирует в дерби с победы. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:2. Обзор матча и видео голов
Все решила концовка второго тайма
Фото - Sky Sports
"Горожане" открыли счет еще до перерыва и заслуженно выиграли первую половину встречи, в которой гости ни разу не попали в створ. Затем команды поменялись местами и "красные дьяволы" смогли выжать максимум из считанных моментов.
"Небесно-голубые" замыкают топ-5 (27 очков). 21 декабря подопечные Гвардиолы будут играть в Бирмингеме против "Астон Виллы". МЮ, несмотря на победу, остается 13-м (22 балла). В следующее воскресенье коллектив будет принимать "Борнмут".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 16-го тура АПЛ
Манчестер. Этихад Стедиум
Голы: Гвардиол, 36 – Фернандеш, 88 (п), Диалло, 90
Популярное сейчас
- Шахтер увеличивает отставание от Динамо. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Ушел из жизни экс-тренер Шахтера
- Киевское Динамо хочет вернуть бразильского и словенского вингеров. Удастся ли им это?
- Гвардиола: У меня проблемы с кожей, пищеварением. Я плохо сплю. Теряю ли я рассудок иногда? Да
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО