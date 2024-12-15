АПЛ. Челси – Брентфорд 2:1. Ярмолюк на высоте, но этого недостаточно

Как ни странно, но в истории АПЛ "Челси" никогда не обыгрывал "Брентфорд" в родных стенах. Последние 3 матча против "пчел" для них завершались неизбежными поражениями. Три разных тренера и три разные команды, а результат был тот же. "Брентфорд" - это настоящий криптонит для „синих“, поэтому и опасений перед этой игрой было достаточно.

В стартовых составах особо без сюрпризов. Да, украинского дерби мы не увидели, ведь Михаил Мудрик все еще болен. Зато Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и выдал очень качественный матч. Да, большую часть матча его команда оборонялась, однако стоит отметить, что украинец практически не проигрывал борьбу и неплохо навязывал ее как Кайседо, так и Кукурелье. В общем очень качественный матч, в котором Егор успел даже помочь в атаке. Однако его стараний было недостаточно.

С самого начала фаворит взялся за дело. Очень активно атаковали "синие" и регулярно угрожали воротам Флеккена. Иногда не хватало точного удара, а иногда просто голкипер "пчел" спасал свою команду. Весь первый тайм по сути прошел у ворот Флеккена. Санчо, Палмер, Мадуэке, Джексон - все они пробивали с разных позиций, а результат тот же. Гости держали своих оппонентов как только могли.

В итоге помог своей атаке защитник Марк Кукурелья, именно он ворвался в штрафную, за ним не успел Рорслев, а подача от Нони Мадуэке получилась идеальной, поэтому испанец замкнул ее головой и открыл счет под конец первого тайма.

Большую часть второго тайма "синие" все еще висели на воротах соперника, но убить игру не удавалось, особенно классный момент был у Джексона, который фактически по пустым воротам не попал. Кажется, этот момент вдохновил "Брентфорд" на собственные атаки и в течение 10 минут они устроили настоящую бомбардировку штрафной Роберта Санчеса. Сейвы голкипера, перекладина, там было все. Не повезло гостям сравнять, зато они пропустили в простой атаке, где Энцо Фернандес отдал длинную передачу на Джексона, тот сблизился с защитником и увидел открытый ближний угол ворот, в него и пробил. 2:0.

Под конец Бриан Мбемо сократил отставание, но в дальнейшем претендовать на то, чтобы сравнять счет у них не получилось. Заслуженная победа хозяев, которые в конце все же перенервничали, в частности Кукурелья. Сначала он получил желтую карточку за фол, а после финального свистка пошел спорить с арбитром. Зачем? Чтобы получить вторую желтую и дисквалификацию на следующий матч АПЛ.

Первая победа "Челси" над "Брентфордом" на "Стэмфорд Бридж" в рамках АПЛ. Это было выдающееся событие. "Синие" остаются на второй строчке, отрываются от третьего "Арсенала" на 4 очка. До "Ливерпуля" рукой подать, вот только мерсисайдцы еще имеют матч в запасе. Но помните, они не в погоне за титулом.

АПЛ, 16-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Челси" — "Брентфорд" 2:1

Голы: Кукурелья (43), Джексон (80) — Мбемо (90)

"Челси": Санчес — Гюсто, Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Мадуэке, Палмер, Санчо — Джексон (Нкунку, 83)

"Брентфорд": Флеккен — Рорслев (Айер, 76), Коллинз, Пиннок, ван ден Берг — Норгор, Ярмолюк (Карвалью, 76) — Мбемо, Дамсгор (Янельт, 63), Льюис-Поттер (Мегхома, 86) — Висса (Шаде, 76)

Предупреждения: Кукурелья (90+6) — Янельт (90+7)