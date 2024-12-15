АПЛ. Саутгемптон – Тоттенхэм 0:5. Разгром продолжительностью в один тайм

Английская Премьер-лига, 16 тур

"Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Даррен Ингленд

Пять подряд матчей не побеждал "Тоттенхэм". В последний раз "шпоры" одолели еще 23 ноября "Манчестер Сити". Подопечных Постекоглу носили на руках после четырех забитых голов на "Энфилде". Однако всего пять дней. Сначала была потеря очков против "Ромы" дома на 90+1 минуте, затем "Фулхэм" также отыгрался и вырвал ничью в гостях. А против “Челси” была привычная катастрофа на своем поле: два забили, после чего четыре пропустили.

Должна была когда-то эта серия завершиться. И лучшего соперника, чем "Саутгемптон", трудно придумать. "Святые" уже в первом круге АПЛ начали себя "хоронить". То есть готовиться к вылету в Чемпионшип. У них за 16 туров набрано пять очков. Пока это дно турнирной таблицы.

Гости забили в стартовой же атаке на первой минуте. Мэддисон оказался сам в штрафной и замкнул прострел партнера. "Саутгемптон" на игру вышел только физически. Психологически остался в раздевалке.

К 14 минуте счет был уже 0:3. Сначала автор первого гола Мэддисон прострелил вдоль линии ворот, а рикошет довел мяч до Сона, которому оставалось лишь попасть в пустой угол. Далее на добивании первым сыграл Кулусевский.

Сон мог и дубль, и хет-трик делать, правда, сначала его удар после прострела Мэддисона парировал Маккарти, а дальше хозяев выручила штанга. Хоть где-нибудь. Потому что до перерыва “Саутгемптон” все равно пропустил еще два гола: от Сарра и Мэддисона. Хороший гол вышел у Джеймса: точно в девятку.

На второй тайм можно было не выходить. "Тоттенхэм" по крайней мере об атаке совсем забыл. За первые полчаса после перерыва "шпоры" не пробили ни разу. А соперник сумел создать только один опасный эпизод. В нем Уокер-Питерс пробил рядом со штангой. Мог быть максимум гол престижа, ничего большего.

"Тоттенхэм" переместился в первую десятку чемпионата: теперь он ее замыкает. До четвертого "Ноттингема" пять очков, поэтому в теории все возможно. Очень плотно идут команды. Что не скажешь о зоне вылета, где застрял “Саутгемптон”. Ему к спасительному месту нужно минимум девять зачетных пунктов.

"Саутгемптон" – "Тоттенхэм" 0:5

Голы: Мэддисон 1, 45+4, Сон 12, Кулусевский 14, Сарр 25

"Саутгемптон": Маккарти – Уокер-Питерс, Гарвуд-Беллис, Беднарек, Мэннинг (Сугавара 15) – Арибо, Даунс, Фернандеш – Диблинг – Армстронг (Арчер 82), Сулемана (Н. Вуд 15)

"Тоттенхэм": Форстер – Спенс (Доррингтон 77), Дрегушин, Грей, Удоги (Порро 28) – Сарр, Бергваль – Кулусевский, Мэддисон (Вернер 77), Сон (Джонсон 46) – Соланке (Ланкшир 82)

Предупреждения: М. Фернандеш 36 – Бергвалль 30, Мэддисон 50, Джонсон 58