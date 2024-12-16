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Два в один день. Ещё один аутсайдер Английской Премьер-Лиги попрощался с тренером
Кто же согласится прийти в этот клуб?
Getty Images / Global Images Ukraine
Ещё один аутсайдер Английской Премьер-Лиги попрощался с тренером.
Фабрицио Романо сообщил, что "Саутгемптон" уволил главного тренера Рассела Мартина.
????????⚪️ Southampton have fired the manager Russell Martin with immediate effect.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2024
This follows 0-5 defeat against Spurs. pic.twitter.com/bmesiKDDVt
15 декабря "Саутгемптон" крупно уступил "Тоттенхэму" со счётом 0:5. Клуб на 20-м месте в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги с 5-ю набранными очками за 16 игр.
Клуб последний раз побеждал в ноябре над "Эвертоном" со счётом 1:0. После, шесть матчей подряд "Саутгемптон" не ощущал побед, набрал одно очко в матче с "Брайтоном" и пропустил 17 мячей.
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Крупные поражения клуб получил от "Манчестер Юнайтед" (0:3), "Челси" (1:5) и "Тоттенхэма" (0:5).
Рассел Мартин стал тренером "Саутгемптона" 1 июля 2023 года. "Святые" этот сезон проводили в Чемпионшипе (втором дивизионе Англии). Мартин вывел клуб в элитный дивизион, выиграв плей-офф за попадание в лигу. В качестве тренера он провёл 73 матча.
Напомним, что 15 декабря "Вулверхэмптон" также уволил тренера Гари О'Нила
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