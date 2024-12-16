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Два в один день. Ещё один аутсайдер Английской Премьер-Лиги попрощался с тренером

Англия
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Кто же согласится прийти в этот клуб?

Два в один день. Ещё один аутсайдер Английской Премьер-Лиги попрощался с тренером

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ещё один аутсайдер Английской Премьер-Лиги попрощался с тренером.

Фабрицио Романо сообщил, что "Саутгемптон" уволил главного тренера Рассела Мартина.

15 декабря "Саутгемптон" крупно уступил "Тоттенхэму" со счётом 0:5. Клуб на 20-м месте в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги с 5-ю набранными очками за 16 игр.

Клуб последний раз побеждал в ноябре над "Эвертоном" со счётом 1:0. После, шесть матчей подряд "Саутгемптон" не ощущал побед, набрал одно очко в матче с "Брайтоном" и пропустил 17 мячей.

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Крупные поражения клуб получил от "Манчестер Юнайтед" (0:3), "Челси" (1:5) и "Тоттенхэма" (0:5).

Рассел Мартин стал тренером "Саутгемптона" 1 июля 2023 года. "Святые" этот сезон проводили в Чемпионшипе (втором дивизионе Англии). Мартин вывел клуб в элитный дивизион, выиграв плей-офф за попадание в лигу. В качестве тренера он провёл 73 матча.

Напомним, что 15 декабря "Вулверхэмптон" также уволил тренера Гари О'Нила

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Саутгемптон Расселл Мартин
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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