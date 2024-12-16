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Нападающий Вулверхэмптона может получить наказание за ссору с сотрудником Ипсвич Тауна
Произошло это после матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Вулверхэмптона" может получить наказание за ссору с сотрудником "Ипсвич Тауна".
По информации The Athletic, Матеус Кунья после матча с "Ипсвичем" поучаствовал в стычке. Его заметили с поднятой рукой в лицо сотруднику. В результате он разбил охраннику очки.
"Ипсвич" предполагает, что Футбольная Ассоциация (FA) проведёт расследование и может предъявить Кунье обвинение.
Также в матче против "Ипсвича" красную карточку получил Аит-Нури в конце матча и пропустит следующую встречу.
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Матеус Кунья забил гол за "Вулверхэмптон" на 72-й минуте. Всего за "волков" нападающий забил 8 голов и отдал 3 ассиста.
"Вулверхэмптон" проиграл матч с "Ипсвич Тауном" (1:2) и занимает 19 место в таблице АПЛ.
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