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Нападающий Вулверхэмптона может получить наказание за ссору с сотрудником Ипсвич Тауна

Англия

Произошло это после матча

Нападающий Вулверхэмптона может получить наказание за ссору с сотрудником Ипсвич Тауна

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Вулверхэмптона" может получить наказание за ссору с сотрудником "Ипсвич Тауна".

По информации The Athletic, Матеус Кунья после матча с "Ипсвичем" поучаствовал в стычке. Его заметили с поднятой рукой в лицо сотруднику. В результате он разбил охраннику очки.

"Ипсвич" предполагает, что Футбольная Ассоциация (FA) проведёт расследование и может предъявить Кунье обвинение.

Также в матче против "Ипсвича" красную карточку получил Аит-Нури в конце матча и пропустит следующую встречу.

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Матеус Кунья забил гол за "Вулверхэмптон" на 72-й минуте. Всего за "волков" нападающий забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

"Вулверхэмптон" проиграл матч с "Ипсвич Тауном" (1:2) и занимает 19 место в таблице АПЛ.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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