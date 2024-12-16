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Автор второго гола Ливерпуля в матче против Фулхэма выразил эмоции после матча

Англия

Не ограничивал себя

Автор второго гола Ливерпуля в матче против Фулхэма выразил эмоции после матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Автор второго гола "Ливерпуля" в матче против "Фулхэма" выразил эмоции после матча.

В социальной сети Instagram, нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота написал пост и выложил фотографиями празднования гола.

"Я здесь, чтобы бороться", - написал Жота

Диогу Жота появился на поле впервые с 20 октября. Он вышел за "Ливерпуль" на 79-й минуте и отметился голом на 86-й минуте. Этот гол принёс ничью "мерсисайдцам".

Всего за "Ливерпуль" Диогу Жота забил 3 гола и отдал 2 передачи в 8-ми поединках.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
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