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Автор второго гола Ливерпуля в матче против Фулхэма выразил эмоции после матча
Не ограничивал себя
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Автор второго гола "Ливерпуля" в матче против "Фулхэма" выразил эмоции после матча.
В социальной сети Instagram, нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота написал пост и выложил фотографиями празднования гола.
"Я здесь, чтобы бороться", - написал Жота
Диогу Жота появился на поле впервые с 20 октября. Он вышел за "Ливерпуль" на 79-й минуте и отметился голом на 86-й минуте. Этот гол принёс ничью "мерсисайдцам".
Всего за "Ливерпуль" Диогу Жота забил 3 гола и отдал 2 передачи в 8-ми поединках.
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