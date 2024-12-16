Автор второго гола "Ливерпуля" в матче против "Фулхэма" выразил эмоции после матча.

В социальной сети Instagram, нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота написал пост и выложил фотографиями празднования гола.

"Я здесь, чтобы бороться", - написал Жота

Диогу Жота появился на поле впервые с 20 октября. Он вышел за "Ливерпуль" на 79-й минуте и отметился голом на 86-й минуте. Этот гол принёс ничью "мерсисайдцам".

Всего за "Ливерпуль" Диогу Жота забил 3 гола и отдал 2 передачи в 8-ми поединках.