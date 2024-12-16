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Все еще не в борьбе за титул АПЛ? Тренер Челси прокомментировал победу над Брентфордом
Опыт имеет большое значение
Getty Images / Global Images Ukraine
После победы над "Брентфордом" (2:1) в матче 16-го тура АПЛ главный тренер "Челси" Энцо Мареска ответил на вопросы журналистов, оценив шансы своей команды в борьбе за титул.
"Мы должны быть реалистами, несмотря на то, сколько матчей мы выиграли. Есть вещи, над которыми нам стоит работать. Именно поэтому я и говорю, что мы не готовы к гонке за трофей в АПЛ. Одной из причин является тот факт, что другие команды имеют опыт борьбы за титул, а мы — нет. Сегодня мы пропустили такой гол, который они бы не пропустили. Мы не можем пропускать вот такие голы и отпускать игру, которая уже у нас в кармане".
"Наши болельщики могут думать и мечтать о возможном чемпионстве. Но все мы, тренеры, игроки, директора, мы должны быть реалистами в этом вопросе", — добавил Мареска.
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Лондонский "Челси" сейчас находится на втором месте, набрав 34 очка в 16-ти турах АПЛ. Команда Марески отстает от лидера чемпионата, "Ливерпуля", лишь на два пункта, но у "красных" еще есть игра в запасе против "Эвертона".
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