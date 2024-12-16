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С Ярмолюком, но без Мудрика. Челси - Брентфорд 2:1. Видео голов и обзор матча
"Синие" все ближе к первой строчке
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" обыграл "Брентфорд" в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги со счётом 2:1.
На голы Марка Кукурельи и Николя Джексона "пчелы" ответили забитым мячом Бриана Мбемо.
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Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк провёл на поле 76 минут, после чего был заменен.
Благодаря этой победе "Челси" вышел на единоличное второе место в турнирной таблице.
АПЛ, 16-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
"Челси" — "Брентфорд" 2:1
Голы: Кукурелья (43), Джексон (80) — Мбемо (90)
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