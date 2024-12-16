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С Ярмолюком, но без Мудрика. Челси - Брентфорд 2:1. Видео голов и обзор матча

Англия

"Синие" все ближе к первой строчке

С Ярмолюком, но без Мудрика. Челси - Брентфорд 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Челси" обыграл "Брентфорд" в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги со счётом 2:1.

На голы Марка Кукурельи и Николя Джексона "пчелы" ответили забитым мячом Бриана Мбемо.

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Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк провёл на поле 76 минут, после чего был заменен.

Благодаря этой победе "Челси" вышел на единоличное второе место в турнирной таблице.

АПЛ, 16-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

"Челси" — "Брентфорд" 2:1

Голы: Кукурелья (43), Джексон (80) — Мбемо (90)

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