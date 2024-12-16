Гвардиола о 1:2 от МЮ: Я недостаточно хорош. Я не справляюсь, это правда

Вчера "Манчестер Сити" потерпел восьмое поражение за последние одиннадцать матчей во всех турнирах. На этот раз "горожане" пострадали в принципиальном дерби от "МЮ" со счетом 1:2. Гвардиола подписал новый двухлетний контракт в ноябре, заявив, что не чувствует, что может покинуть клуб в трудное время, но с тех пор кризис разросся, и теперь он сталкивается с вопросами о том, как и когда он сможет изменить положение дел в команде.

"Я босс, я менеджер, я должен находить решения, но я не нахожу решений. Это большой клуб, и когда ты проигрываешь восемь [из 11 игр], что-то не так. Вы можете сказать, что тяжелый график или травмы игроков, но это не так. Я менеджер, и я недостаточно хорош, вот так просто. Я должен найти способ говорить с ними, тренировать их так, как нам нужно играть, прессинговать так, как нам нужно прессинговать. Я недостаточно хорош. Я не справляюсь. Это правда. Я несу ответственность. Мне было бы легко сказать, что мы проиграли из-за этого действия, этого игрока или этой ситуации, но футбол - это командная игра. Я полностью убежден в том, что говорю, что я недостаточно хорош, чтобы найти способ для них почувствовать мир в их телах и в их мыслях. Я отчаянно этого хочу. Я здесь, чтобы попробовать, и я буду пытаться снова и снова, но такова реальность. Я знал, что это будет тяжелый сезон, но не ожидал, что настолько", - цитирует Пепа Гвардиолу Sky Sports.

Отметим, что с 27 очками "Манчестер Сити" находится на 5-й позиции АПЛ. Следующую игру "горожане" сыграют 21 декабря на выезде против "Астон Виллы".