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Тренеры Челси и Брентфорда не сошлись во мнении относительно удаления Кукурельи
Испанец получил красную карточку уже после финального свистка
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска ответил на слова своего коллеги, Томаса Франка, об удалении Марка Кукурелье и его неприемлемом поведении на поле.
"Я считаю, что Марк Кукурелья является замечательным игроком, который демонстрирует, на что он способен. Но мне не нравится, когда футболисты падают на газон и держатся за лицо, как это было в компенсированное арбитром время", — сказал Франк после игры.
"Слова Франко о Кукурелье? Это его личное мнение. Я не видел, за что ему дали вторую желтую. Рефери сказал, что он получил желтую за неспортивное поведение. Это, конечно, то, над чем мы должны работать", — сказал Мареска о красной карточке для испанского защитника.
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Добавим, что гол Марка Кукурелье в матче между "Челси" и "Брентфордом", который закончился победой хозяев со счетом 2:1, стал для 26-летнего испанца первым забитым мячом в этом сезоне, а также первым голом в составе лондонского клуба в этом турнире.
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