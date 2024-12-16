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Игрок Манчестер Сити о поражении от МЮ: На последних минутах мы играли как подростки до 15 лет, и мы поплатились за это

Англия

А ошибались они очень часто

Игрок Манчестер Сити о поражении от МЮ: На последних минутах мы играли как подростки до 15 лет, и мы поплатились за это

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Игровой кризис у "горожан" продолжается. На этот раз они дома уступили "красным дьяволам" со счетом 1:2. Все решили грубые ошибки от Матеуса Нуньеса и Эдерсона, которые привели к пропущенным мячам. Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва не стал критиковать игру своих подопечных в завершающей стадии, однако португалец настаивает на том, что они получили то, чего заслуживали.

"На этом уровне, если это одна-две игры, можно сказать, что им повезло. Если же это 10 игр, то дело не в этом. Если на 87-й минуте дерби вы выигрываете 1:0 с угловым для своей команды, а мяч оказывается у вратаря вашей команды и им назначают пенальти, друг мой... Если ты принимаешь такие глупые решения за три-четыре минуты до конца, ты заслуживаешь того, чтобы поплатиться за это. Если вы посмотрите на игру, была только одна команда, которая могла победить. Но в итоге мы проиграли, и это не одна игра, а много игр в последнее время. Мы должны смотреть на себя. Дело не в удаче. Дело в решениях, которые вы принимаете. Сегодня, на последних минутах, мы играли как подростки до 15 лет, и мы поплатились за это", - заявил футболист в интервью Sky Sports.

Добавим, что следующий матч "Манчестер Сити" сыграет 21 декабря на выезде против "Астон Виллы".

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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