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Манчестер Юнайтед проявляет интерес к игроку ПСЖ
Правда, манкунианцы не единственные претенденты на этого футболиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рандаль Коло Муани в этом сезоне окончательно потерял место в стартовом составе. Несмотря на то, что форвард был в форме и доступен для отбора на матч против "Лиона", Луис Энрике не вписал игрока в заявку на матч, и четко дал ему понять, что футболист не входит в его планы.
По информации L'Equipe, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в трансфере француза. В течение последних недель "манкунианцы" проявляли активный интерес к бывшему форварду "Франкфурта", но сначала должен решить внутренние проблемы, прежде чем совершить переход. Наиболее вероятный исход - аренда с правом выкупа или без него. Кроме того, "Лейпциг" также претендует на нападающего, поэтому англичане столкнутся с конкуренцией за его подписание.
Добавим, что в этом сезоне Рандаль Коло Муани провел 14 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.
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