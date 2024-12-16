Манчестер Юнайтед проявляет интерес к игроку ПСЖ

Рандаль Коло Муани в этом сезоне окончательно потерял место в стартовом составе. Несмотря на то, что форвард был в форме и доступен для отбора на матч против "Лиона", Луис Энрике не вписал игрока в заявку на матч, и четко дал ему понять, что футболист не входит в его планы.

По информации L'Equipe, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в трансфере француза. В течение последних недель "манкунианцы" проявляли активный интерес к бывшему форварду "Франкфурта", но сначала должен решить внутренние проблемы, прежде чем совершить переход. Наиболее вероятный исход - аренда с правом выкупа или без него. Кроме того, "Лейпциг" также претендует на нападающего, поэтому англичане столкнутся с конкуренцией за его подписание.

Добавим, что в этом сезоне Рандаль Коло Муани провел 14 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.