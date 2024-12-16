  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед проявляет интерес к игроку ПСЖ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед проявляет интерес к игроку ПСЖ

Англия

Правда, манкунианцы не единственные претенденты на этого футболиста

Манчестер Юнайтед проявляет интерес к игроку ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Рандаль Коло Муани в этом сезоне окончательно потерял место в стартовом составе. Несмотря на то, что форвард был в форме и доступен для отбора на матч против "Лиона", Луис Энрике не вписал игрока в заявку на матч, и четко дал ему понять, что футболист не входит в его планы.

По информации L'Equipe, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в трансфере француза. В течение последних недель "манкунианцы" проявляли активный интерес к бывшему форварду "Франкфурта", но сначала должен решить внутренние проблемы, прежде чем совершить переход. Наиболее вероятный исход - аренда с правом выкупа или без него. Кроме того, "Лейпциг" также претендует на нападающего, поэтому англичане столкнутся с конкуренцией за его подписание.

Добавим, что в этом сезоне Рандаль Коло Муани провел 14 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.

По теме
yellow-arrow
Капитан Манчестер Юнайтед отметился уникальным рекордом в АПЛ
yellow-arrow
Легендарный экс-игрок Арсенала считает, что Забарный покинет Борнмут в следующем году
yellow-arrow
Рубен Аморим уверяет, что МЮ добыл важные три очка на Этихаде благодаря магии Ферги-тайма
Манчестер Юнайтед Рандаль Коло Муани “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости