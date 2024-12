Ужасная тенденция. Очередная стычка с участием игроков Вулверхэмптона. Видео эпизода

Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья после матча 16-го тура против "Ипсвича" (1:2) принял участие в стычке с одним из сотрудников "трактористов". Он напал на мужчину и разбил ему очки.

На видео этого эпизода можно четко заметить, как Кунья ударил локтем одного из сотрудников "Ипсвича" в голову.

#cunha with a snide driving elbow to the back of an #Ipswich coaches head, followed by grabbing his face and glasses. Great player but you can’t do that @FA_PGMOL #WOLIPS pic.twitter.com/0cGI4SGwj9