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Ужасная тенденция. Очередная стычка с участием игроков Вулверхэмптона. Видео эпизода

Англия

Футболист может получить серьезное наказание впоследствии

Ужасная тенденция. Очередная стычка с участием игроков Вулверхэмптона. Видео эпизода

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья после матча 16-го тура против "Ипсвича" (1:2) принял участие в стычке с одним из сотрудников "трактористов". Он напал на мужчину и разбил ему очки.

На видео этого эпизода можно четко заметить, как Кунья ударил локтем одного из сотрудников "Ипсвича" в голову.

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Ожидается, что ФА проведет собственное расследование этого момента, после чего может выдвинуть 25-летнему бразильцу обвинения.

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Также напомним, что в предыдущем туре капитаны "Вулверхэмптона" и "Вест Хэма" сошлись в потасовке после игры. Как следствие, Марио Лемина был лишен капитанской повязки "волков".

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Вулверхэмптон Ипсвич Таун Матеус Кунья
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Опубликовал: Андрей Журба
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