Ужасная тенденция. Очередная стычка с участием игроков Вулверхэмптона. Видео эпизода

Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья после матча 16-го тура против "Ипсвича" (1:2) принял участие в стычке с одним из сотрудников "трактористов". Он напал на мужчину и разбил ему очки.

На видео этого эпизода можно четко заметить, как Кунья ударил локтем одного из сотрудников "Ипсвича" в голову.

#cunha with a snide driving elbow to the back of an #Ipswich coaches head, followed by grabbing his face and glasses. Great player but you can’t do that @FA_PGMOL #WOLIPS pic.twitter.com/0cGI4SGwj9 — Funkyrobot™ ???????????? (@Funkyrob0t) December 15, 2024

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Ожидается, что ФА проведет собственное расследование этого момента, после чего может выдвинуть 25-летнему бразильцу обвинения.

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Также напомним, что в предыдущем туре капитаны "Вулверхэмптона" и "Вест Хэма" сошлись в потасовке после игры. Как следствие, Марио Лемина был лишен капитанской повязки "волков".