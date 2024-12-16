Рубен Аморим уверяет, что МЮ добыл важные три очка на Этихаде благодаря магии Ферги-тайма

Вчера "красные дьяволы" создали камбэк и вырвали победу над "Манчестером Сити" со счетом 2:1. Тренер "МЮ" Рубен Аморим на послематчевой пресс-конференции подчеркнул, что его игрокам удалось нейтрализовать сильные стороны соперника, благодаря чему им удалось остаться в игре, а позже перевернуть ее в свою пользу.

"Я думаю, что мы это заслужили. Это был очень тяжелый матч, но мы верили до конца. Нам удалось забить, нам была нужна эта победа, она была важна для нас и для наших болельщиков. Мы были в игре на протяжении 90 минут, и это очень хорошо. Мы говорим об игре "Арсенала", мы хорошо играли в первом тайме, но они не верили, что мы можем победить. Сегодня все было совсем иначе. Я также верю. Затем у нас появился "Ферги-тайм", и мы сложили все воедино, и произошло что-то магическое. Это был хороший день для нас. Вы можете почувствовать, что мы были близки к тому, чтобы забить. Мы улучшили нашу скорость, когда мы делаем наши пробежки, и у нас было несколько возможностей. Мы очень хорошо контролировали [Эрлинга] Холанда и других ребят в нападении "Сити". Мы должны сосредоточиться на следующей игре и делать свою работу", - заявил Аморим.

Отметим, что после 16-ти туров "МЮ" занимает 13-е место, имея в своем активе 22 очка. Следующий матч "манкунианцы" сыграют в рамках 1/4 финала Кубка лиги 19 декабря на выезде против "Тоттенхэма".