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Капитан Манчестер Юнайтед отметился уникальным рекордом в АПЛ

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Хавбек установил это достижение благодаря очередному реализованному пенальти

Капитан Манчестер Юнайтед отметился уникальным рекордом в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш установил уникальный рекорд, отметившись забитым мячом с пенальти в манчестерском дерби, в котором его команда одержала волевую победу со счетом 2:1.

Авторитетный статистический портал Opta Analyst подсчитал, что Бруну Фернандеш забил 21 из 25-ти пенальти за "Манчестер Юнайтед" в АПЛ, что теперь является лучшим результатом среди всех игроков клуба в этом турнире.

Ранее лидером по этому показателю был легендарный форвард "красных дьяволов" Уэйн Руни, который забил 20 голов с пенальти, имея 28 попыток.

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Также добавим, что в этом сезоне Бруну Фернандеш забил 6 голов и отдал 10 ассистов в 24 матчах на клубном уровне во всех турнирах. Недавно португалец провел юбилейную 250-ю игру за "Манчестер Юнайтед".

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Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Источник:
Opta
Опубликовал: Андрей Журба
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