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Капитан Манчестер Юнайтед отметился уникальным рекордом в АПЛ
Хавбек установил это достижение благодаря очередному реализованному пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш установил уникальный рекорд, отметившись забитым мячом с пенальти в манчестерском дерби, в котором его команда одержала волевую победу со счетом 2:1.
Авторитетный статистический портал Opta Analyst подсчитал, что Бруну Фернандеш забил 21 из 25-ти пенальти за "Манчестер Юнайтед" в АПЛ, что теперь является лучшим результатом среди всех игроков клуба в этом турнире.
Ранее лидером по этому показателю был легендарный форвард "красных дьяволов" Уэйн Руни, который забил 20 голов с пенальти, имея 28 попыток.
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Также добавим, что в этом сезоне Бруну Фернандеш забил 6 голов и отдал 10 ассистов в 24 матчах на клубном уровне во всех турнирах. Недавно португалец провел юбилейную 250-ю игру за "Манчестер Юнайтед".
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