Кайседо назвал имя игрока Челси, который его вдохновляет

Полузащитник лондонского "Челси" прокомментировал победу над "Брентфордом" (2:1) и отреагировал на сравнение с одним из выдающихся игроков клуба Н'Голо Канте.

"Мы будем продолжать упорно работать, это самое главное. Мы выиграли в семи матчах подряд, это очень здорово. Однако, чтобы продолжать побеждать и сохранять этот ритм, мы будем работать еще больше".

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"Н'Голо Канте — мой кумир, это все знают. Я стараюсь помогать команде, как это делал он в свое время. Он очень великий игрок, я всегда смотрю видео с его участием. Я стараюсь выкладываться на полную, чтобы хоть немного соответствовать его статусу".

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В этом сезоне 23-летний Мойсес Кайседо провел 18 матчей в составе "Челси" во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя ассистами.