Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кайседо назвал имя игрока Челси, который его вдохновляет
Он мой кумир (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник лондонского "Челси" прокомментировал победу над "Брентфордом" (2:1) и отреагировал на сравнение с одним из выдающихся игроков клуба Н'Голо Канте.
"Мы будем продолжать упорно работать, это самое главное. Мы выиграли в семи матчах подряд, это очень здорово. Однако, чтобы продолжать побеждать и сохранять этот ритм, мы будем работать еще больше".
"Н'Голо Канте — мой кумир, это все знают. Я стараюсь помогать команде, как это делал он в свое время. Он очень великий игрок, я всегда смотрю видео с его участием. Я стараюсь выкладываться на полную, чтобы хоть немного соответствовать его статусу".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне 23-летний Мойсес Кайседо провел 18 матчей в составе "Челси" во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя ассистами.
Популярное сейчас
- Динамо - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.12.2024
- Пушич: Не думаю о поддержке руководства. Я сейчас о своем будущем не волнуюсь
- Александрия нашла потенциальное усиление в ПФЛ
- Гвардиола: У меня проблемы с кожей, пищеварением. Я плохо сплю. Теряю ли я рассудок иногда? Да
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет