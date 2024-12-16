Клуб АПЛ нашел замену для тренера, который был недавно уволен

Ожидается, что в ближайшее время "Вулверхэмптон" возглавит новый тренер. Им станет 56-летний опытный специалист.

Как сообщил журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic, на данный момент руководство "волков" работает над соглашением о назначении Витора Перейры на должность менеджера.

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Отмечается, что "Вулвз" готовы заплатить необходимую сумму отступных, что прописана в его контракте с саудовским "Аль-Шабабом". Для английского клуба условия личного контракта не являются проблемой, потому что 56-летний специалист тоже заинтересован в таком развитии своей карьеры.

В начале своей тренерской деятельности Витор Перейра работал с "Порту", с которым он дважды выигрывал чемпионство. До своего переезда в Саудовскую Аравию португалец возглавлял бразильский "Фламенго".

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Напомним, что в воскресенье, 15-го декабря, "Вулверхэмптон" объявил об увольнении Гари О'Нила.