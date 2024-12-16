Экс-игрок МЮ о Манчестер Сити: Все они подошли к тому моменту на своем пути, когда что-то должно измениться, и им нужен отдых

Команда Пепа Гвардиолы переживает худший период с тех пор, как испанец возглавил "горожан". "Манчестер Сити" уже потерпел 8 поражений в последних 11 матчах во всех турнирах, а футбольный эксперт Гари Невилл отметил, что Гвардиола стоит перед необходимостью перестройки, и что некоторые из его игроков достигли конца своего пути в клубе.

"Сейчас не время для любого, кто знает игру, втыкать нож в "Манчестер Сити" или Пепа Гвардиолу. Пришло время признать, что эти игроки пробежали вместе миллион миль в течение многих-многих лет, и они просто упираются в стену. Они сразу упираются в стену со своим менеджером. Такое случалось в ""МЮ" в течение нескольких сезонов за 20-летний период, когда мы не выигрывали в течение одного или двух сезонов. У Пепа Гвардиолы был только один сезон без титула. Здесь может быть еще один. Это серийные победители, а это один из величайших менеджеров всех времен. Они играли невероятно стабильно, были надежными, все, что вы хотели бы от футбольной команды, и эти игроки это сделали. Они всегда будут победителями. Но все они подошли к тому моменту на своем общем пути, когда что-то должно измениться, и им нужен отдых. Я думал, что это произойдет в прошлом году. Я думал, что после тройного успеха будет спад. Но это не спад в их воле к победе, просто вы не можете продолжать идти дальше.

Надо как-то делать перерыв. Они играют в играх Лиги чемпионов, они играют в финалах Кубка Англии, финалах Кубка Карабао, выигрывают лиги. Они играли за свои страны каждое лето, и они только что подошли к концу этого путешествия как коллектив. Возможно, одному или двум из них придется уйти, трем или четырем придется прийти, и вы увидите другой "Манчестер Сити" благодаря этим изменениям. Это не масштабная перестройка, это просто приведение игроков в форму и их адаптация к команде. Пришло время сказать "молодцы" за то, чего вы достигли за последние несколько лет, потому что сейчас это их бледная тень. Они доказали нам это в течение четырех, пяти, шести сезонов", - цитирует экс-игрока "МЮ" Гари Невилла Sky Sports.