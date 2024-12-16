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Борнмут - Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Борнмут - Вест Хэм: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.12.2024 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Борнмут - Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 16-го тура АПЛ команда Ильи Забарного будет принимать на своем поле "Вест Хэм".

На данный момент "Борнмут» находится на 7-м месте, набрав 24 очка в предыдущих 15-ти матчах чемпионата Англии. У подопечных Андони Ираолы есть реальная возможность сравняться с "Манчестер Сити", который сейчас находится на пятой позиции с 27 очками. Однако "Вест Хэм", главным тренером которого остается Хулен Лопетеги, попытается улучшить положение в АПЛ. Сейчас "молотобойцы" занимают 14-ю строчку в турнирной таблице, отставая от 13-го "МЮ" на 4 пункта.

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АПЛ, сезон 2024/25. 16-й тур
"Борнмут" - "Вест Хэм"
16 декабря, 22:00. Борнмут, "Виталити Стэдиум"
Главный арбитр: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Борнмут - Вест Гем
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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