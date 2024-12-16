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Челси может отпустить двух игроков уже в январское трансферное окно
Похоже, что в клубе не рассчитывают на хавбеков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" готов выслушать трансферные предложения от других клубов по двум полузащитникам уже в январское трансферное окно.
Как сообщает издание Mirror, главный тренер "Челси" Энцо Мареска готов отпустить Кирнана Дьюсбери-Голла и Карни Чуквуемеку в январе. Оба футболиста могут отправиться в аренду. Однако, "Челси" не сможет сэкономить на том, что игроки будут иметь игровую практику в другом клубе, поскольку главной проблемой является их большая зарплата. Поэтому руководство "синих" будет обязано выплачивать определенную часть денег футболистам.
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Добавим, что в этом сезоне Кирнан Дьюсбери-Холл, который летом 2024 года присоединился к "Челси" из "Лестера" за 30 миллионов евро, принял участие в 14 матчах за клуб, отметившись одним голом и одним ассистом. А Карни Чуквуемека выходил на поле лишь в 5 матчах, проведя на поле суммарно 130 минут.
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