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Рубен Аморим высоко ценит одного из атакующих игроков МЮ

Англия

Футболист был вынужден вчера заблаговременно покинуть поле

Рубен Аморим высоко ценит одного из атакующих игроков МЮ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" на выезде вырвал победу у "Манчестер Сити" со счетом 2:1. В начале первого тайма травму получил игрок "красных дьяволов" Мэйсон Маунт, которого заменил Кобби Мейну, а Рубен Аморим после игры подчеркнул, что он высоко ценит 25-летнего атакующего полузащитника.

"Да, он действительно соответствует нашему стилю. Он будет продолжать соответствовать, потому что он очень хороший игрок. Кроме того, за пределами поля, он является тем, кого я хочу видеть в нашей команде, и кого мы хотим видеть в этой команде как клуб. У него было движение, это не похоже на то, что он сделал спринт. Он сделал движение, вытянул ногу и что-то почувствовал. Не повезло, это не связано напрямую с проблемой с телом Мейсона Маунта. Это был плохой момент, и он выздоровеет, потому что он нам нужен", - заявил Аморим.

Добавим, что в этом сезоне Мейсон Маунт провел 12 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.

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Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт Рубен Аморим
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Источник:
Манчестер Юнайтед
Опубликовал: Александр Гресь
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